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JET 60A Фуговальный станок 400 В
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Фуговально-рейсмусовые станки
    JET 60A Фуговальный станок 400 В
    Арт. jet_376
    JET 60A Фуговальный станок 400 В

      JET 60A Фуговальный станок 400 В

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_376

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Потребляемая мощность, Вт
      		1500
      Напряжение сети, В
      		380
      Габариты, мм
      		1855x635x1170
      Толщина ножа, мм
      		3
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Благодаря длинным чугунным столам и точным механизмам регулировки фуговальный станок Jet 60А обеспечивает отличное качество строгания. Ширина обработки составляет 200 мм, что обеспечивает универсальность применения.

        Особенности:

        • Регулировка глубины строгания;
        • Регулируемый фуговальный упор;
        • Регулируемое ограждение ножевого вала;
        • Фуговальные столы из чугунного литья;
        • Фуговальный упор из чугунного литья.
        Комплектация:
        • Комплект ножей (установлен на валу);
        • Фуговальный упор;
        • Ограждение ножевого вала.