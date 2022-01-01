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JET JJ-866HH Фуговальный станок с ножевым валом «helical»
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Фуговально-рейсмусовые станки
    JET JJ-866HH Фуговальный станок с ножевым валом «helical»
    Арт. jet_15657
    JET JJ-866HH Фуговальный станок с ножевым валом «helical»
    JET JJ-866HH Фуговальный станок с ножевым валом «helical»
    JET JJ-866HH Фуговальный станок с ножевым валом «helical»
    JET JJ-866HH Фуговальный станок с ножевым валом «helical»
    JET JJ-866HH Фуговальный станок с ножевым валом «helical»
      JET JJ-866HH Фуговальный станок с ножевым валом «helical»
      JET JJ-866HH Фуговальный станок с ножевым валом «helical»
      JET JJ-866HH Фуговальный станок с ножевым валом «helical»
      JET JJ-866HH Фуговальный станок с ножевым валом «helical»
      JET JJ-866HH Фуговальный станок с ножевым валом «helical»

      JET JJ-866HH Фуговальный станок с ножевым валом «helical»

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_15657

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Потребляемая мощность, Вт
      		1500
      Напряжение сети, В
      		380
      Габариты, мм
      		1828x640x1010
      Толщина ножа, мм
      		2.5
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • JJ-866HH новый фуговальный станок Jet профессионального класса с шириной строгания 200 мм, оборудован длинными массивными чугунными столами и мощным трехфазным двигателем. Штатно укомплектован строгальным валом helical, который незаменим при работе с твердыми породами, по древесине с сучками и просто при интенсивной эксплуатации.

        Отличительная особенность новинки – параллелограммный механизм регулировки высоты столов. В сегменте компактного оборудования такая схема получила распространение сравнительно недавно и пока еще более характерна для тяжелого промышленного оборудования. Вместо наклонных скользящих направляющих в ней используются рычаги на осях, нет ни винтов, ни эксцентриков, а усилие от рукоятки прикладывается непосредственно на сторону параллелограмма. Внутреннее трение и люфты в такой конструкции минимальны, что позволяет при настройке перемещать тяжелые столы (регулируются оба: и приемный, и разгрузочный) с наименьшими усилиями и максимально точно.

        Особенности:

        • Ножевой вал helical;
        • Регулировка глубины строгания;
        • Регулируемый фуговальный упор;
        • Регулируемое ограждение ножевого вала;
        • Фуговальные столы из чугунного литья;
        • Фуговальный упор из чугунного литья.
        Комплектация:
        • Комплект ножей (установлен на валу);
        • Фуговальный упор;
        • Ограждение ножевого вала.