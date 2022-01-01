Однорядный шкив д/лебедки Jet JSS-0.75T JE303104
Арт. Х12403375
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швейцария
- Шкив однорядный JSS-1T JET 303104 предназначен для транспортировки грузов с помощью тали. В конструкции использован шариковый подшипник. Изготовлен из высокопрочного износостойкого чугуна. Вращение происходит с минимальным трением за счет шарообразного смазывающего устройства. На шкиве предусмотрена одна канавка для троса.
Преимущества
- Надежность
- Длительный срок службы