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Однорядный шкив д/лебедки Jet JSS-0.75T JE303104
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Шкивы
    Однорядный шкив д/лебедки Jet JSS-0.75T JE303104
    Арт. Х12403375
    Однорядный шкив д/лебедки Jet JSS-0.75T JE303104
    Однорядный шкив д/лебедки Jet JSS-0.75T JE303104
    Однорядный шкив д/лебедки Jet JSS-0.75T JE303104
      Однорядный шкив д/лебедки Jet JSS-0.75T JE303104
      Однорядный шкив д/лебедки Jet JSS-0.75T JE303104
      Однорядный шкив д/лебедки Jet JSS-0.75T JE303104

      Однорядный шкив д/лебедки Jet JSS-0.75T JE303104

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х12403375

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Шкив однорядный JSS-1T JET 303104 предназначен для транспортировки грузов с помощью тали. В конструкции использован шариковый подшипник. Изготовлен из высокопрочного износостойкого чугуна. Вращение происходит с минимальным трением за счет шарообразного смазывающего устройства. На шкиве предусмотрена одна канавка для троса.

        Преимущества

        • Надежность
        • Длительный срок службы