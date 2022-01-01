Однорядный шкив д/лебедки Jet JSS-0.75T JE303104

Преимущества

Надежность

Длительный срок службы

Шкив однорядный JSS-1T JET 303104 предназначен для транспортировки грузов с помощью тали. В конструкции использован шариковый подшипник. Изготовлен из высокопрочного износостойкого чугуна. Вращение происходит с минимальным трением за счет шарообразного смазывающего устройства. На шкиве предусмотрена одна канавка для троса.