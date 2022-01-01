Аппарат высокого давления Karcher K 7 Premium Smart Control *EU 1.317-230.0

Преимущества

Связь с мобильным приложением Home & Garden по Bluetooth

Режим повышенной интенсивности Boost для устранения стойких загрязнений

Пистолет Smart Control и струйная трубка Multi «3 в 1»

Барабан для шланга для удобного выполнения работ

Шланг высокого давления хранится с экономией места и оптимально защищен от повреждения

Удобство работы: шланг быстро и легко разматывается для выполнения работ и быстро сматывается после их окончания

Низкий центр тяжести аппарата для его устойчивого удержания даже на наклонных поверхностях

Аппарат высокого давления Karcher K 7 Premium Smart Control 1.317-230.0 предназначен для очистки загрязнений различной сложности. Благодаря модулю Bluetooth аппарат высокого давления K 7 Premium Smart Control легко связывается со смартфоном, на котором установлено приложение Kärcher Home & Garden с мобильным помощником для владельца аппарата, сообщающим множество рекомендаций по его оптимальной настройке для выполнения разнообразных уборочных работ. Приложение выполняет и другие полезные функции: оно содержит инструкции по сборке и техническому обслуживанию аппарата, а также обеспечивает связь с сервисным порталом Kärcher. Для устранения стойких загрязнений в аппарате предусмотрен режим повышенной производительности Boost. Пистолет G 180 Q Smart Control с ЖК-дисплеем и струйная трубка Multi «3 в 1» обеспечивают пользователю максимальный контроль: настройки давления производятся непосредственно на пистолете или передаются в него со смартфона при помощи мобильного помощника. При этом ЖК-дисплей информирует о том, включен ли аппарат, какой режим выбран в текущий момент и возможна ли активация режима Boost. Другими элементами оснащения являются барабан для шланга, облегчающий выполнение работ, система подачи чистящего средства Plug ’n’ Clean, высококачественная алюминиевая телескопическая ручка и держатели для принадлежностей, позволяющие всегда иметь их наготове.