Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Аппарат высокого давления Karcher K 7 Premium Smart Control *EU 1.317-230.0
Найти аналог
Электрические мойки высокого давления
    Аппарат высокого давления Karcher K 7 Premium Smart Control *EU 1.317-230.0
    Арт. О00000041638
    Аппарат высокого давления Karcher K 7 Premium Smart Control *EU 1.317-230.0
    Аппарат высокого давления Karcher K 7 Premium Smart Control *EU 1.317-230.0
    Аппарат высокого давления Karcher K 7 Premium Smart Control *EU 1.317-230.0
    Аппарат высокого давления Karcher K 7 Premium Smart Control *EU 1.317-230.0
      Аппарат высокого давления Karcher K 7 Premium Smart Control *EU 1.317-230.0
      Аппарат высокого давления Karcher K 7 Premium Smart Control *EU 1.317-230.0
      Аппарат высокого давления Karcher K 7 Premium Smart Control *EU 1.317-230.0
      Аппарат высокого давления Karcher K 7 Premium Smart Control *EU 1.317-230.0

      Аппарат высокого давления Karcher K 7 Premium Smart Control *EU 1.317-230.0

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000041638

      Характеристики

      Производитель
      		Karcher
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		17.86
      Габариты, мм
      		459x330x666
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Аппарат высокого давления Karcher K 7 Premium Smart Control 1.317-230.0 предназначен для очистки загрязнений различной сложности. Благодаря модулю Bluetooth аппарат высокого давления K 7 Premium Smart Control легко связывается со смартфоном, на котором установлено приложение Kärcher Home & Garden с мобильным помощником для владельца аппарата, сообщающим множество рекомендаций по его оптимальной настройке для выполнения разнообразных уборочных работ. Приложение выполняет и другие полезные функции: оно содержит инструкции по сборке и техническому обслуживанию аппарата, а также обеспечивает связь с сервисным порталом Kärcher. Для устранения стойких загрязнений в аппарате предусмотрен режим повышенной производительности Boost. Пистолет G 180 Q Smart Control с ЖК-дисплеем и струйная трубка Multi «3 в 1» обеспечивают пользователю максимальный контроль: настройки давления производятся непосредственно на пистолете или передаются в него со смартфона при помощи мобильного помощника. При этом ЖК-дисплей информирует о том, включен ли аппарат, какой режим выбран в текущий момент и возможна ли активация режима Boost. Другими элементами оснащения являются барабан для шланга, облегчающий выполнение работ, система подачи чистящего средства Plug ’n’ Clean, высококачественная алюминиевая телескопическая ручка и держатели для принадлежностей, позволяющие всегда иметь их наготове.

        Преимущества

        • Связь с мобильным приложением Home & Garden по Bluetooth
        • Режим повышенной интенсивности Boost для устранения стойких загрязнений
        • Пистолет Smart Control и струйная трубка Multi «3 в 1»
        • Барабан для шланга для удобного выполнения работ
        • Шланг высокого давления хранится с экономией места и оптимально защищен от повреждения
        • Удобство работы: шланг быстро и легко разматывается для выполнения работ и быстро сматывается после их окончания
        • Низкий центр тяжести аппарата для его устойчивого удержания даже на наклонных поверхностях