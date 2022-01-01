Травильный гель (травильная паста) Кедр PROTON ТГ-1000, пластик банка, 1 кг
Арт. О00000041754
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Вид
|паста/гель
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Габариты, мм
|130х130х200
- Гель для травления и пассивации стали КЕДР TГ-1000 PROTON применяется для обработки сварных швов после: термического воздействия - сварки, плазменной резки, горячей штамповки и т.д. механического воздействия - шлифовки, резки, пескоструйной обработки Легко удаляет следы побежалости, ржавчину, восстанавливает свойства нержавеющей стали. После обработки гелем, сварной шов и околошовное пространство приобретают превосходную чистоту, ровный матовый цвет, восстанавливается коррозионная стойкость. Имеет эргономичную фасовку в виде банки с резьбовой крышкой
Преимущества
- Активное вещество, в виде геля, позволяет обрабатывать поверхность металла в труднодоступных местах, а также в отвесном положении металлической конструкции