Травильный гель (травильная паста) Кедр PROTON ТГ-1000, пластик банка, 1 кг

Преимущества

Активное вещество, в виде геля, позволяет обрабатывать поверхность металла в труднодоступных местах, а также в отвесном положении металлической конструкции

Гель для травления и пассивации стали КЕДР TГ-1000 PROTON применяется для обработки сварных швов после: термического воздействия - сварки, плазменной резки, горячей штамповки и т.д. механического воздействия - шлифовки, резки, пескоструйной обработки Легко удаляет следы побежалости, ржавчину, восстанавливает свойства нержавеющей стали. После обработки гелем, сварной шов и околошовное пространство приобретают превосходную чистоту, ровный матовый цвет, восстанавливается коррозионная стойкость. Имеет эргономичную фасовку в виде банки с резьбовой крышкой