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Травильный гель (травильная паста) Кедр PROTON ТГ-1000, пластик банка, 1 кг
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Антипригарные пасты и спреи для сварки
    Травильный гель (травильная паста) Кедр PROTON ТГ-1000, пластик банка, 1 кг
    Арт. О00000041754
    Травильный гель (травильная паста) Кедр PROTON ТГ-1000, пластик банка, 1 кг
    Травильный гель (травильная паста) Кедр PROTON ТГ-1000, пластик банка, 1 кг
    Травильный гель (травильная паста) Кедр PROTON ТГ-1000, пластик банка, 1 кг
    Травильный гель (травильная паста) Кедр PROTON ТГ-1000, пластик банка, 1 кг
      Травильный гель (травильная паста) Кедр PROTON ТГ-1000, пластик банка, 1 кг
      Травильный гель (травильная паста) Кедр PROTON ТГ-1000, пластик банка, 1 кг
      Травильный гель (травильная паста) Кедр PROTON ТГ-1000, пластик банка, 1 кг
      Травильный гель (травильная паста) Кедр PROTON ТГ-1000, пластик банка, 1 кг

      Травильный гель (травильная паста) Кедр PROTON ТГ-1000, пластик банка, 1 кг

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000041754

      Характеристики

      Производитель
      		Кедр
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Вид
      		паста/гель
      Габариты, мм
      		130х130х200
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Гель для травления и пассивации стали КЕДР TГ-1000 PROTON применяется для обработки сварных швов после: термического воздействия - сварки, плазменной резки, горячей штамповки и т.д. механического воздействия - шлифовки, резки, пескоструйной обработки Легко удаляет следы побежалости, ржавчину, восстанавливает свойства нержавеющей стали. После обработки гелем, сварной шов и околошовное пространство приобретают превосходную чистоту, ровный матовый цвет, восстанавливается коррозионная стойкость. Имеет эргономичную фасовку в виде банки с резьбовой крышкой

        Преимущества

        • Активное вещество, в виде геля, позволяет обрабатывать поверхность металла в труднодоступных местах, а также в отвесном положении металлической конструкции