Клавиша переключателя Makita 450584-2

Заказать клавиша Makita переключателя 450584-2 Клавиша Makita переключателя 450584-2 представляет собой запчасть, которая используется с целью интеграции на замену износившимся запасным частям. Запасные части производства Makita характеризуются высоким ресурсом и устойчивостью к износу: после их установки у вас не будет поводов переживать за производительность: Клавиши и кнопки производства бренда Makita могут похвастаться высоким качеством исполнения. Цена, которая составляет 121 р. на данную запасную часть вызвана использованием износостойких компонентов.



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