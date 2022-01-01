Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Кожух защитный Stihl RE108/118/128 4765 706 2100
Найти аналог
Кожухи
    Кожух защитный Stihl RE108/118/128 4765 706 2100
    Арт. X387546218

      Кожух защитный Stihl RE108/118/128 4765 706 2100

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X387546218

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Купить кожух stihl защитный re108/118/128 4765 706 2100

        Кожух Stihl защитный RE108/118/128 4765 706 2100 представляет собой запчасть, которая применяется в целях монтирования на замену пришедшим в негодность или износившимся запасным частям. Запчасти от STIHL выгодно выделяются на фоне конкурентов высокой надежностью: после их замены у вас не будет причин переживать за работоспособность и производительность: Кожухи от STIHL созданы с опорой на высокие стандарты качества. Стоимость, составляющая 2 513 руб. на данную комплектующую оправдана применением надежных ресурсов.

        Перед заказом узнайте, совместимы ли выбранные Кожухи с вашей техникой. У вас есть возможность провести замену своими силами, но мы рекомендуем обратиться в сервисный центр компании «Бигам»: наши специалисты встроят Кожухи в ваше оборудование.

        Кожух Stihl защитный RE108/118/128 4765 706 2100 вы можете купить на сайте www.bigam.ru выгодно – по цене всего в 2 513 руб. Для этого свяжитесь с менеджером по бесплатному номеру 8 800 555 69 73. Мы доставляем продукцию в любой город России. Также у вас есть возможность забрать заказ самостоятельно из нашего розничного магазина в одном из городов присутствия – это не будет вам ничего стоить при любой суммарной стоимости заказа. Если вас интересуют услуги заказа и монтажа в фирменном центре сервисного обслуживания, закажите звонок по номеру телефона 8 800 555 69 73. На сайте www.bigam.ru кожух stihl защитный re108/118/128 4765 706 2100 от проверенных дистрибьюторов или же фирмы-производителя – торговой марки STIHL.