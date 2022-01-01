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Кривошип Makita 324801-5
Найти аналог
Кривошипы
    Кривошип Makita 324801-5
    Арт. X38720382220

      Кривошип Makita 324801-5

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X38720382220

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Приобрести кривошип makita 324801-5

        Кривошип Makita 324801-5 представляет собой запчасть, которая применяется с целью установки на смену износившимся комплектующим. Детали производства Makita характерны износостойкостью, надежностью и долгим сроком эксплуатации: после их замены вы можете не бояться за эффективность: Кривошипы от компании Makita созданы с опорой на высокие стандарты качества. Цена, составляющая 1 296 руб. на данную запасную часть оправдана использованием высококачественных материалов.

        Перед тем, как оформить заказ уточните, обладают ли совместимостью выбранные Кривошипы с моделью вашего инструмента. У вас есть возможность выполнить техническое обслуживание собственноручно, однако мы предоставляем возможность обратиться в центр сервисного обслуживания «Бигам»: профессиональные специалисты установят Кривошипы в вашу технику.

        Кривошип Makita 324801-5 вы можете приобрести на сайте нашего интернет-магазина по цене в 1 296 р. Для оформления заказа позвоните по телефону 8 800 555 69 73. Мы привезем ваш заказ в любую часть России. Помимо этого, у вас есть возможность забрать заказ самостоятельно из нашего магазина розничной продажи в одном из городов присутствия – данная услуга бесплатна вне зависимости от суммы заказа. Если у вас остались вопросы относительно оформления заказа и монтажа в сервисном центре, звоните по номеру телефона 8 800 555 69 73. На сайте www.bigam.ru кривошип makita 324801-5 от надежных дистрибьюторов или самого производителя – торговой марки Makita.