Кронштейн натяж. ведом. ролика Makita 151745-4

Заказать кронштейн Makita натяж. ведом. ролика 151745-4 Кронштейн Makita натяж. ведом. ролика 151745-4 представляет собой деталь, которая используется для монтирования на смену сломанным запасным частям. Детали производства бренда Makita отличаются устойчивостью к интенсивным нагрузкам: после того, как их заменят вам больше не придется волноваться за производительность: Держатели и кронштейны от торговой марки Makita могут похвастаться высоким качеством исполнения. Цена, которая составляет 1 020 руб. на эту комплектующую вызвана употреблением надежных компонентов.



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