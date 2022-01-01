Лестница Bigmaster 2x4

BIGMASTER (Бигмастер) Лестница-трансформер 2*4+2*5 состоит из четырех секций. Шарнирные соединения превращают лестницу трансформер в двухстороннюю стремянку, помост или лестницу с консолью (упор в стену, напоминающий букве "Г"). Лестницы-трансформеры отлично зарекомендовали себя при проведении строительных работ (монтажных, отделочных и т.п.) в различных условиях. Так же её удобно использовать на складах, благодаря небольшим габаритам. Компактная конструкция лестниц-трансформеров не требует много места, они легко складываются гармошкой, и могут поместиться в багажнике автомобиля или в шкафу. Рекомендуемая нагрузка 150 кгТехнические характеристики:Число секций 4Число ступеней 2*4+2*5Высота лестницы:- в сложенном состоянии 1,44 м- в виде стремянки 2,49 м- в виде приставной 5,13 мВес 15,8 кг