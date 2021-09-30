Лестница Elkop VHR HK 2230/3530/4830
Арт. X1350362
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Словакия
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Родина бренда
|Словакия
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Помост
|Нет
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Настил в комплекте
|Нет
- Алюминиевая трехсекционная лестница Elkop 3x10 HK_VHR3X10 может применяться как приставная, выдвижная лестница и свободностоящая стремянка. Широкое основание обеспечивает надежное устойчивое положение лестницы. Рифленые ступени. Замково-стопорные устройства полностью обеспечивают безопасную работу. Не скользит на любом полу. Максимальная нагрузка – 150 кг
Преимущества
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Надежность и удобство в эксплуатации
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На стремянке установлено замково-стопорное устройство, которое не позволяет конструкции шататься
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