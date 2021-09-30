Лестница Elkop VHR HK 2230/3530/4830

Алюминиевая трехсекционная лестница Elkop 3x10 HK_VHR3X10 может применяться как приставная, выдвижная лестница и свободностоящая стремянка. Широкое основание обеспечивает надежное устойчивое положение лестницы. Рифленые ступени. Замково-стопорные устройства полностью обеспечивают безопасную работу. Не скользит на любом полу. Максимальная нагрузка – 150 кг



Преимущества

Надежность и удобство в эксплуатации

На стремянке установлено замково-стопорное устройство, которое не позволяет конструкции шататься





