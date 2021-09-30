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Лестница Elkop VHR HK 2230/3530/4830
5.0
1
Найти аналог
Трехсекционные лестницы
    Лестница Elkop VHR HK 2230/3530/4830
    Арт. X1350362
    5.0
    1
    Лестница Elkop VHR HK 2230/3530/4830

      Лестница Elkop VHR HK 2230/3530/4830

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1350362
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Elkop
      Страна производства
      		Словакия
      Родина бренда
      		Словакия
      Помост
      		Нет
      Настил в комплекте
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Алюминиевая трехсекционная лестница Elkop 3x10 HK_VHR3X10 может применяться как приставная, выдвижная лестница и свободностоящая стремянка. Широкое основание обеспечивает надежное устойчивое положение лестницы. Рифленые ступени. Замково-стопорные устройства полностью обеспечивают безопасную работу. Не скользит на любом полу. Максимальная нагрузка – 150 кг

        Преимущества
        • Надежность и удобство в эксплуатации
        • На стремянке установлено замково-стопорное устройство, которое не позволяет конструкции шататься