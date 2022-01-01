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Лестница Elkop VHR HK 2490/4050/5610
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Трехсекционные лестницы
    Лестница Elkop VHR HK 2490/4050/5610
    Арт. X1350363

      Лестница Elkop VHR HK 2490/4050/5610

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1350363

      Характеристики

      Производитель
      		Elkop
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      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Лестница-стремянка ELKOP(ЕЛКОП) 3секц.VHR 3*9 НК 2490/4050/5610мм имеет широкое основание, которое обеспечивает надежное устойчивое положение лестницы, можно использовать как лестницу, так и как стремянку, рифленые ступени замково-стопорные устройства полностью обеспечивают безопасную работу, не скользит на любом полу. Технические характеристики: Кол-во ступенек 3х9 Вес 17,1 кг Длина в слож. виде 249 смДлина с выдв. секцией 405 смДлина в разобр. виде 561 смСтрана производства Словакия