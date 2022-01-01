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Мангал Искорка, без шампуров, пленка
Найти аналог
Всё для шашлыка и барбекю
    Мангал Искорка, без шампуров, пленка
    Арт. О00000015540
    Мангал Искорка, без шампуров, пленка

      Мангал Искорка, без шампуров, пленка

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000015540

      Характеристики

      Производитель
      		Искорка
      Страна производства
      		Россия
      Тип
      		мангал
      Материал
      		углеродистая сталь
      Габариты, мм
      		350x250x350
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Мангал «Искорка» с шампурами в наборе — необходимое изделие, без которого приготовление шашлыка невозможно представить. 

        Преимущества

        • Простота конструкции мангала позволяет осуществлять быструю сборку и разборку
        • Сборка мангала производится менее чем за 1 минуту
        • В разобранном виде мангал очень компактен, благодаря чему он не занимает много места, например, в багажнике автомобиля
        • Изготовлен из жаропрочной стали