Мангал Искорка, без шампуров, пленка
Арт. О00000015540
Характеристики
|
Производитель
|Искорка
|
Страна производства
|Россия
|
Тип
|мангал
|
Материал
|углеродистая сталь
|
Габариты, мм
|350x250x350
- Мангал «Искорка» с шампурами в наборе — необходимое изделие, без которого приготовление шашлыка невозможно представить.
Преимущества
- Простота конструкции мангала позволяет осуществлять быструю сборку и разборку
- Сборка мангала производится менее чем за 1 минуту
- В разобранном виде мангал очень компактен, благодаря чему он не занимает много места, например, в багажнике автомобиля
- Изготовлен из жаропрочной стали