Мангал Искорка, без шампуров, пленка

Преимущества

Простота конструкции мангала позволяет осуществлять быструю сборку и разборку

Сборка мангала производится менее чем за 1 минуту

В разобранном виде мангал очень компактен, благодаря чему он не занимает много места, например, в багажнике автомобиля

Изготовлен из жаропрочной стали

Мангал «Искорка» с шампурами в наборе — необходимое изделие, без которого приготовление шашлыка невозможно представить.