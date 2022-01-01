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Мотопомпа CP-301T
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Мотопомпы
    Мотопомпа CP-301T
    Арт. 1128558
    Мотопомпа CP-301T

      Мотопомпа CP-301T

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. 1128558

      Характеристики

      Производитель
      		Caiman
      Страна производства
      		Франция
      Родина бренда
      		Франция
      Переносная
      		Нет
      Высокий напор
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Бензиновая мотопомпа Caiman CP-301T от лидера в производстве профессионального оборудования японской компании Caiman – незаменимый помощник для откачивания и перекачивания средне и сильно загрязненной воды. Мощный двигатель, большой размер входного и выходного патрубка, а также открытая конструкция двухлопастной крыльчатки делают возможным производить перекачивание воды с твердыми фракциями (камни, ил, мусор и пр.), размер которых может достигать 25 мм. Скорость работы мотопомпы (производительность) – 1200 литров в минуту. Рекомендована к использованию аварийно-спасательными, коммунальными службами, в рыбных  хозяйствах, а также при выполнении строительных и иных видов работ. Предельная глубина всасывания мотопомпы – 8 м. Максимальный напор – 27 м.

        Преимущества

        • Четырехтактный бензиновый двигатель Honda GX240
        • Датчик уровня масла
        • Прямое соединение помпы и двигателя
        • Чрезвычайно простое обслуживание!
        • Чугунные крыльчатка и внутренняя часть корпуса насоса
        • Крыльчатка открытого типа