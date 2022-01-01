Мотопомпа CP-301T

Преимущества

Четырехтактный бензиновый двигатель Honda GX240

Датчик уровня масла

Прямое соединение помпы и двигателя

Чрезвычайно простое обслуживание!

Чугунные крыльчатка и внутренняя часть корпуса насоса

Крыльчатка открытого типа

Бензиновая мотопомпа Caiman CP-301T от лидера в производстве профессионального оборудования японской компании Caiman – незаменимый помощник для откачивания и перекачивания средне и сильно загрязненной воды. Мощный двигатель, большой размер входного и выходного патрубка, а также открытая конструкция двухлопастной крыльчатки делают возможным производить перекачивание воды с твердыми фракциями (камни, ил, мусор и пр.), размер которых может достигать 25 мм. Скорость работы мотопомпы (производительность) – 1200 литров в минуту. Рекомендована к использованию аварийно-спасательными, коммунальными службами, в рыбных хозяйствах, а также при выполнении строительных и иных видов работ. Предельная глубина всасывания мотопомпы – 8 м. Максимальный напор – 27 м.