Мотопомпа Robin-Subaru PTG110
Арт. Х2120426
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Япония
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Родина бренда
|Япония
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Габариты, мм
|275x212x298
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Переносная
Мотопомпа малого веса, малогабаритная, для переноски одним оператором.
|Нет
- Бензиновая мотопомпа ROBIN-SUBARU PTG110 - малогабаритный агрегат для водоснабжения чистой водой частные дома. Одноцилиндровый двигатель обеспечивает производительность до 130 литров жидкости в минуту. Мотопомпа легка и удобна при транспортировки и устойчива благодаря широкому основанию. Её работа не зависит от электрической сети.
Преимущества
- Двигатель Robin-Subaru EC025GR с воздушным охлаждением - надежная работа
- Простота использования
- Небольшие габариты и вес
- Широкое основание - устойчивость бензиновой мотопомпы ROBIN-SUBARU PTG110
- Большая горловина топливного бака
- Удобная ручка для транспортировки