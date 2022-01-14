Преимущества

Двигатель Robin-Subaru EC025GR с воздушным охлаждением - надежная работа

Простота использования

Небольшие габариты и вес

Широкое основание - устойчивость бензиновой мотопомпы ROBIN-SUBARU PTG110

Большая горловина топливного бака

Удобная ручка для транспортировки

Бензиновая мотопомпа ROBIN-SUBARU PTG110 - малогабаритный агрегат для водоснабжения чистой водой частные дома. Одноцилиндровый двигатель обеспечивает производительность до 130 литров жидкости в минуту. Мотопомпа легка и удобна при транспортировки и устойчива благодаря широкому основанию. Её работа не зависит от электрической сети.