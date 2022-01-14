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Мотопомпа Robin-Subaru PTG110
5.0
1
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Мотопомпы
    Мотопомпа Robin-Subaru PTG110
    Арт. Х2120426
    5.0
    1
    Мотопомпа Robin-Subaru PTG110

      Мотопомпа Robin-Subaru PTG110

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х2120426
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Robin-Subaru
      Страна производства
      		Япония
      Родина бренда
      		Япония
      Габариты, мм
      		275x212x298
      Переносная
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензиновая мотопомпа ROBIN-SUBARU PTG110 - малогабаритный агрегат для водоснабжения чистой водой частные дома. Одноцилиндровый двигатель обеспечивает производительность до 130 литров жидкости в минуту. Мотопомпа легка и удобна при транспортировки и устойчива благодаря широкому основанию. Её работа не зависит от электрической сети.

        Преимущества

        • Двигатель Robin-Subaru EC025GR с воздушным охлаждением - надежная работа
        • Простота использования
        • Небольшие габариты и вес
        • Широкое основание - устойчивость бензиновой мотопомпы ROBIN-SUBARU PTG110
        • Большая горловина топливного бака
        • Удобная ручка для транспортировки