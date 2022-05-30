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Навесной комплект с гребным винтом Patriot BM-010
5.0
3
Найти аналог
Аксессуары для лодок
    Навесной комплект с гребным винтом Patriot BM-010
    Арт. X190394375
    5.0
    3
    Навесной комплект с гребным винтом Patriot BM-010
    Навесной комплект с гребным винтом Patriot BM-010
    Навесной комплект с гребным винтом Patriot BM-010
    Навесной комплект с гребным винтом Patriot BM-010
      Навесной комплект с гребным винтом Patriot BM-010
      Навесной комплект с гребным винтом Patriot BM-010
      Навесной комплект с гребным винтом Patriot BM-010
      Навесной комплект с гребным винтом Patriot BM-010

      Навесной комплект с гребным винтом Patriot BM-010

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. X190394375
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Навесной комплект с гребным винтом предназначен для установки на 2Т двигатели (универсальная установка на все модели триммеров PATRIOT, Home Garden, MAXCUT). Используется для установки и приведения в движение лодок и маломерных судов длиной до 3м. Плавная регулировка оборотов и кнопка включения зажигания на рукоятке. Регулировка по высоте, углу установки.

        Преимущества

        • Трансмиссионная трубка диаметром - 28мм