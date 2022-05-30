Навесной комплект с гребным винтом Patriot BM-010

Навесной комплект с гребным винтом предназначен для установки на 2Т двигатели (универсальная установка на все модели триммеров PATRIOT, Home Garden, MAXCUT). Используется для установки и приведения в движение лодок и маломерных судов длиной до 3м. Плавная регулировка оборотов и кнопка включения зажигания на рукоятке. Регулировка по высоте, углу установки.

Преимущества