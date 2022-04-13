Нож с остроугольными зубцами для триммера Champion C5110 (40 зубьев, 255x25,4 мм)
Арт. X1861250974
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип аксессуара
|диск для триммера
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Внешний диаметр, мм
|255
- Нож с остроугольными зубцами Champion 40/255/25.4 (SRM-330ES/SRM-350ES, 4605) предназначен для кошения сучковатых кустарников и тонких стволов деревьев. Используется с мотокосами, объем двигателя которых от 30 см3. Диаметр диска составляет 255 мм, а его посадочное отверстие - 25.4 мм.