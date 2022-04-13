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Нож с остроугольными зубцами для триммера Champion C5110 (40 зубьев, 255x25,4 мм)
4.5
2
Найти аналог
Диски для триммеров
    Нож с остроугольными зубцами для триммера Champion C5110 (40 зубьев, 255x25,4 мм)
    Арт. X1861250974
    4.5
    2
    Нож с остроугольными зубцами для триммера Champion C5110 (40 зубьев, 255x25,4 мм)
    Нож с остроугольными зубцами для триммера Champion C5110 (40 зубьев, 255x25,4 мм)
      Нож с остроугольными зубцами для триммера Champion C5110 (40 зубьев, 255x25,4 мм)
      Нож с остроугольными зубцами для триммера Champion C5110 (40 зубьев, 255x25,4 мм)

      Нож с остроугольными зубцами для триммера Champion C5110 (40 зубьев, 255x25,4 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1861250974
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип аксессуара
      		диск для триммера
      Внешний диаметр, мм
      		255
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Нож с остроугольными зубцами Champion 40/255/25.4 (SRM-330ES/SRM-350ES, 4605) предназначен для кошения сучковатых кустарников и тонких стволов деревьев. Используется с мотокосами, объем двигателя которых от 30 см3. Диаметр диска составляет 255 мм, а его посадочное отверстие - 25.4 мм.