Нож с остроугольными зубцами для триммера Champion C5110 (40 зубьев, 255x25,4 мм)

Нож с остроугольными зубцами Champion 40/255/25.4 (SRM-330ES/SRM-350ES, 4605) предназначен для кошения сучковатых кустарников и тонких стволов деревьев. Используется с мотокосами, объем двигателя которых от 30 см3. Диаметр диска составляет 255 мм, а его посадочное отверстие - 25.4 мм.