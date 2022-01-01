Мойка высокого давления P.I.T. PHP130-C, 1800 Вт, давление 130 Бар

Мойка высокого давления P.I.T. PHP130-C
Арт. О00000026688
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Китай
|
Вес, кг
|7.5
|
Габариты, мм
|295x265x560
- Мойка высокого давления P.I.T. PHP130-C отличается простотой использования и обслуживания. Используется для очистки мотоциклов и легковых автомобилей. На корпусе предусмотрен держатель для пистолета, что упрощает хранение модели. Колеса и ручка служат для легкости перемещения аппарата.
Преимущества
- Пистолет имеет удобную эргономичную форму, что обеспечивает комфортную работу оператора
- Колеса для удобства перемещения с одного места на другое
- Транспортировочная ручка облегчает переноску P.I.T. PHP130-C
- Работает от сети 220 В
- Корпус выполнен из прочного пластика, что снижает вес изделия