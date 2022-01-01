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Мойка высокого давления P.I.T. PHP130-C, 1800 Вт, давление 130 Бар
6 350 ₽
7 490 ₽
Электрические мойки высокого давления
    Мойка высокого давления P.I.T. PHP130-C
    Арт. О00000026688
    Мойка высокого давления P.I.T. PHP130-C, 1800 Вт, давление 130 Бар
    Мойка высокого давления P.I.T. PHP130-C, 1800 Вт, давление 130 Бар
    Мойка высокого давления P.I.T. PHP130-C, 1800 Вт, давление 130 Бар
    Мойка высокого давления P.I.T. PHP130-C, 1800 Вт, давление 130 Бар
      Мойка высокого давления P.I.T. PHP130-C, 1800 Вт, давление 130 Бар
      Мойка высокого давления P.I.T. PHP130-C, 1800 Вт, давление 130 Бар
      Мойка высокого давления P.I.T. PHP130-C, 1800 Вт, давление 130 Бар
      Мойка высокого давления P.I.T. PHP130-C, 1800 Вт, давление 130 Бар

      Мойка высокого давления P.I.T. PHP130-C

      • -1 140 ₽
      6 350 ₽
      7 490 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 320 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000026688

      Характеристики

      Производитель
      		P.I.T.
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Вес, кг
      		7.5
      Габариты, мм
      		295x265x560
      Все характеристики
      • -1 140 ₽
      6 350 ₽
      7 490 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 320 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Мойка высокого давления P.I.T. PHP130-C отличается простотой использования и обслуживания. Используется для очистки мотоциклов и легковых автомобилей. На корпусе предусмотрен держатель для пистолета, что упрощает хранение модели. Колеса и ручка служат для легкости перемещения аппарата.

        Преимущества

        • Пистолет имеет удобную эргономичную форму, что обеспечивает комфортную работу оператора
        • Колеса для удобства перемещения с одного места на другое
        • Транспортировочная ручка облегчает переноску P.I.T. PHP130-C
        • Работает от сети 220 В
        • Корпус выполнен из прочного пластика, что снижает вес изделия