Мойка высокого давления P.I.T. PHP130-C, 1800 Вт, давление 130 Бар

Мойка высокого давления P.I.T. PHP130-C отличается простотой использования и обслуживания. Используется для очистки мотоциклов и легковых автомобилей. На корпусе предусмотрен держатель для пистолета, что упрощает хранение модели. Колеса и ручка служат для легкости перемещения аппарата.

Преимущества