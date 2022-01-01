Катушка для мотокосы DL-1224 Patriot 807112224 для триммеров TR 240 Li, TR 235 Li, 2 штуки

Катушка DL-1224 Patriot 807112224 для триммеров TR 240 Li, TR 235 Li, 2 штуки
Арт. О00000036715
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Тип аксессуара
|леска для триммера
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Тип триммерной головки
|полуавтоматический
- Катушка DL-1224 Patriot 807112224 для триммеров TR 240 Li, TR 235 Li - применяется для скашивания травы и тонких сорняков.
Преимущества
- Катушка является полуавтоматической, что значительно упрощает подачу лески
- Хвосты лески выводятся на нужную длину при несильном ударе катушкой о землю