Катушка для мотокосы DL-1224 Patriot 807112224 для триммеров TR 240 Li, TR 235 Li, 2 штуки

Преимущества

Катушка является полуавтоматической, что значительно упрощает подачу лески

Хвосты лески выводятся на нужную длину при несильном ударе катушкой о землю

Катушка DL-1224 Patriot 807112224 для триммеров TR 240 Li, TR 235 Li - применяется для скашивания травы и тонких сорняков.