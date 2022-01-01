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Катушка для мотокосы DL-1224 Patriot 807112224 для триммеров TR 240 Li, TR 235 Li, 2 штуки
568 ₽
Головки триммерные (шпульки)
    Катушка DL-1224 Patriot 807112224 для триммеров TR 240 Li, TR 235 Li, 2 штуки
    Арт. О00000036715
    Катушка для мотокосы DL-1224 Patriot 807112224 для триммеров TR 240 Li, TR 235 Li, 2 штуки
    Катушка для мотокосы DL-1224 Patriot 807112224 для триммеров TR 240 Li, TR 235 Li, 2 штуки
    Катушка для мотокосы DL-1224 Patriot 807112224 для триммеров TR 240 Li, TR 235 Li, 2 штуки
    Катушка для мотокосы DL-1224 Patriot 807112224 для триммеров TR 240 Li, TR 235 Li, 2 штуки
      Катушка для мотокосы DL-1224 Patriot 807112224 для триммеров TR 240 Li, TR 235 Li, 2 штуки
      Катушка для мотокосы DL-1224 Patriot 807112224 для триммеров TR 240 Li, TR 235 Li, 2 штуки
      Катушка для мотокосы DL-1224 Patriot 807112224 для триммеров TR 240 Li, TR 235 Li, 2 штуки
      Катушка для мотокосы DL-1224 Patriot 807112224 для триммеров TR 240 Li, TR 235 Li, 2 штуки

      Катушка DL-1224 Patriot 807112224 для триммеров TR 240 Li, TR 235 Li, 2 штуки

      568 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000036715

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Тип аксессуара
      		леска для триммера
      Тип триммерной головки
      		полуавтоматический
      Все характеристики
      568 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Катушка DL-1224 Patriot 807112224 для триммеров TR 240 Li, TR 235 Li - применяется для скашивания травы и тонких сорняков.

        Преимущества

        • Катушка является полуавтоматической, что значительно упрощает подачу лески
        • Хвосты лески выводятся на нужную длину при несильном ударе катушкой о землю