Купить патрубок (термодамба) stihl fs120/200-480 4134 129 3000 Патрубок (термодамба) STIHL FS120/200-480 4134 129 3000 – это деталь, применяемая в целях монтирования на смену пришедшим в негодность или износившимся деталям. Запчасти производства STIHL выгодно выделяются на фоне конкурентов устойчивостью к износу и высоким ресурсом: после их замены у вас не будет поводов бояться за производительность: Теплоизоляторы и дамбы от торговой марки STIHL могут похвастаться высоким качеством исполнения. Цена, которая составляет 290 руб. на представленную запасную часть объясняется применением износостойких материалов.



Перед тем, как оформить заказ уточните, обладают ли совместимостью выбранные Теплоизоляторы и дамбы с моделью вашего инструмента. У вас есть возможность осуществить замену своими силами, однако мы предоставляем возможность вам обратиться в наш сервисный центр: специалисты-профессионалы встроят Теплоизоляторы и дамбы в ваше оборудование.



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