Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Пламегаситель ПК-9, пропан
Найти аналог
Затвор предохрани­­тельный
    Пламегаситель ПК-9, пропан
    Арт. 706183
    Пламегаситель ПК-9, пропан

      Пламегаситель ПК-9, пропан

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 706183

      Характеристики

      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип газа
      		пропан
      Способ установки
      		на редуктор
      Материал
      		Металл
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Устройства предохранительные для горючих газов и кислорода применяются при газовой сварке, резке и аналогичных процессах. Предназначены для защиты резиновых рукавов, газовых редукторов и газовых баллонов от проникновения в них обратных ударов пламени и предотвращения обратного тока газа

        Преимущества

        • Надежность
        • Длительный срок службы