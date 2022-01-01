Пламегаситель ПК-9, пропан
Арт. 706183
Характеристики
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип газа
|пропан
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Способ установки
|на редуктор
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Материал
|Металл
- Устройства предохранительные для горючих газов и кислорода применяются при газовой сварке, резке и аналогичных процессах. Предназначены для защиты резиновых рукавов, газовых редукторов и газовых баллонов от проникновения в них обратных ударов пламени и предотвращения обратного тока газа
Преимущества
- Надежность
- Длительный срок службы