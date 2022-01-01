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Планка скользящая Stihl MS210/230/250 1123 648 6600
Найти аналог
Прочие запчасти
    Планка скользящая Stihl MS210/230/250 1123 648 6600
    Арт. X3875903

      Планка скользящая Stihl MS210/230/250 1123 648 6600

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X3875903

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Планка скользящая STIHL MS210/230/250 1123 648 6600 представляет собой деталь, используемая в целях монтирования на смену износившимся комплектующим. Комплектующие производства бренда STIHL характеризуются долгим сроком эксплуатации, надежностью и износостойкостью: после того, как их заменят вам не придется волноваться за производительность. Прочие запчасти от марки STIHL созданы с опорой на высокие стандарты качества. 

        Преимущества

        • Надежность
        • Изготовлен из высокотехнологичного материала