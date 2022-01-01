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Пресс T61220В BНП AE&T 20т с ножным и пневматический приводом
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    Пресс T61220В BНП AE&T 20т с ножным и пневматический приводом
    Арт. aet_190
    Пресс T61220В BНП AE&T 20т с ножным и пневматический приводом

      Пресс T61220В BНП AE&T 20т с ножным и пневматический приводом

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. aet_190

      Характеристики

      Производитель
      		AE&T
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		ручной пневмогидравлический
      Усилие, т
      		20
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Гидравлический пресс AE&T T61220ВНП оснащен ножным и пневматическим приводом. Такая конструкция облегчает решение производственных задач и позволяет сокращать затрачиваемое на это время. Благодаря оптимальному сочетанию эксплуатационных и технических параметров этот агрегат пользуется высокой популярностью у отечественных автопредприятий. Пресс пневматический цена.

        Преимущества

        • Высокой эффективностью
        • Широким спектром выполняемых операций
        • Превосходным качеством сборки
        • Небольшим весом при компактных размерах
        • Технологичностью выполнения всех операций
        • Автоматическим возвратом рукояти назад
        • Простотой техобслуживания
        • Длительным сроком эксплуатации
        • Оптимальным соотношением цены и качества