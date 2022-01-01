Пресс T61220В BНП AE&T 20т с ножным и пневматический приводом
Арт. aet_190
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|ручной пневмогидравлический
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Усилие, т
|20
Гидравлический пресс AE&T T61220ВНП оснащен ножным и пневматическим приводом. Такая конструкция облегчает решение производственных задач и позволяет сокращать затрачиваемое на это время. Благодаря оптимальному сочетанию эксплуатационных и технических параметров этот агрегат пользуется высокой популярностью у отечественных автопредприятий. Пресс пневматический цена.
Преимущества
- Высокой эффективностью
- Широким спектром выполняемых операций
- Превосходным качеством сборки
- Небольшим весом при компактных размерах
- Технологичностью выполнения всех операций
- Автоматическим возвратом рукояти назад
- Простотой техобслуживания
- Длительным сроком эксплуатации
- Оптимальным соотношением цены и качества