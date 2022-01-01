Пресс T61220В BНП AE&T 20т с ножным и пневматический приводом

Гидравлический пресс AE&T T61220ВНП оснащен ножным и пневматическим приводом. Такая конструкция облегчает решение производственных задач и позволяет сокращать затрачиваемое на это время. Благодаря оптимальному сочетанию эксплуатационных и технических параметров этот агрегат пользуется высокой популярностью у отечественных автопредприятий. Пресс пневматический цена.

Преимущества