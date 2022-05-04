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Ролик для плиткореза Matrix 16,0x6,0x3,0мм 87666
5.0
2
210 ₽
Ролик для плиткореза
    Ролик для плиткореза Matrix 16,0x6,0x3,0мм 87666
    Арт. Х1308792
    5.0
    2
    Ролик для плиткореза Matrix 16,0x6,0x3,0мм 87666
    Ролик для плиткореза Matrix 16,0x6,0x3,0мм 87666
    Ролик для плиткореза Matrix 16,0x6,0x3,0мм 87666
    Ролик для плиткореза Matrix 16,0x6,0x3,0мм 87666
    Ролик для плиткореза Matrix 16,0x6,0x3,0мм 87666
    Ролик для плиткореза Matrix 16,0x6,0x3,0мм 87666
      Ролик для плиткореза Matrix 16,0x6,0x3,0мм 87666
      Ролик для плиткореза Matrix 16,0x6,0x3,0мм 87666
      Ролик для плиткореза Matrix 16,0x6,0x3,0мм 87666
      Ролик для плиткореза Matrix 16,0x6,0x3,0мм 87666
      Ролик для плиткореза Matrix 16,0x6,0x3,0мм 87666
      Ролик для плиткореза Matrix 16,0x6,0x3,0мм 87666

      Ролик для плиткореза Matrix 16,0x6,0x3,0мм 87666

      210 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х1308792
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Matrix
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Подшипник
      		Нет
      Диаметр отверстия, мм
      		6
      Все характеристики
      210 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Режущий ролик для плиткореза Matrix 87666 является сменным элементом плиткорезов разных моделей. Применяется при резке керамической кафельной плитки. 

        Преимущества

        • Режущий ролик для резки керамической кафельной плитки
        • Изготовлен из твердого сплава ВК-8
        • Используется как запасная и расходная часть к плиткорезам разных моделей
        • Высокое качество изделия
        • В комплекте винт для крепежа ролика
        • Универсальный, подойдёт к любому плиткорезу, где используется аналогичный ролик