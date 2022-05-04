Ролик для плиткореза Matrix 16,0x6,0x3,0мм 87666
Арт. Х1308792
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Подшипник
|Нет
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Диаметр отверстия, мм
|6
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- Режущий ролик для плиткореза Matrix 87666 является сменным элементом плиткорезов разных моделей. Применяется при резке керамической кафельной плитки.
Преимущества
- Режущий ролик для резки керамической кафельной плитки
- Изготовлен из твердого сплава ВК-8
- Используется как запасная и расходная часть к плиткорезам разных моделей
- Высокое качество изделия
- В комплекте винт для крепежа ролика
- Универсальный, подойдёт к любому плиткорезу, где используется аналогичный ролик