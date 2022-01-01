Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Ротор в сборе Makita 9557NB/58HN 515613-9
Найти аналог
Роторы
    Ротор в сборе Makita 9557NB/58HN 515613-9
    Арт. X3872391

      Ротор в сборе Makita 9557NB/58HN 515613-9

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X3872391

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Ротор Makita в сборе 9557NB/58HN 515613-9 представляет собой запчасть, используемая с целью установки на замену пришедшим в негодность запасным частям. Запасные части производства компании Makita характерны износостойкостью, надежностью и долгим сроком эксплуатации: после того, как их заменят вам не придется беспокоиться за эффективность: Роторы производства торговой марки Makita отличаются высоким качеством. 

        Преимущества

        • Надежность
        • Длительный срок службы