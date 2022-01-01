Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Шатун Stihl привода HS81/82/86/87 4237 640 6801
Найти аналог
Кривошипы
    Шатун Stihl привода HS81/82/86/87 4237 640 6801
    Арт. X38744301

      Шатун Stihl привода HS81/82/86/87 4237 640 6801

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X38744301

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Оформить заказ на шатун stihl привода hs81/82/86/87 4237 640 6801

        Шатун Stihl привода HS81/82/86/87 4237 640 6801 представляет собой деталь, которая используется с целью установки на смену непригодным деталям. Детали от STIHL характерны высокой надежностью: после их установки можно не волноваться за работоспособность: Кривошипы от компании STIHL могут похвастаться высоким качеством исполнения. Стоимость, которая составляет 954 р. на представленную комплектующую вызвана применением высококачественных компонентов.

        Перед тем, как заказать уточните, обладают ли совместимостью выбранные Кривошипы с моделью вашей техники. Вы можете провести ремонтные работы самостоятельно, но мы предлагаем обратиться в сервисный центр компании «Бигам»: квалифицированные специалисты установят Кривошипы в технику.

        Шатун Stihl привода HS81/82/86/87 4237 640 6801 вы можете приобрести на www.bigam.ru по выгодной цене в 954 руб. Чтобы оформить заказ, свяжитесь с менеджером по бесплатному номеру 8 800 555 69 73. Мы доставляем запасные части по всей территории РФ. Также у вас есть возможность забрать заказ самостоятельно из нашего магазина розничной продажи в вашем городе – это не будет вам ничего стоить вне зависимости от суммы заказа. Если вас интересуют услуги заказа, а также установки в нашем центре сервисного обслуживания, обращайтесь по номеру телефона 8 800 555 69 73. Мы предоставляем шатун stihl привода hs81/82/86/87 4237 640 6801 от проверенных дистрибьюторов или же изготовителя – компании STIHL.