Заказать статор sturm cs5060ms-56 Статор Sturm CS5060MS-56 представляет собой деталь, которая используется для монтирования на смену сломанным комплектующим. Запчасти от марки STURM характерны долгим сроком эксплуатации, надежностью и износостойкостью: после того, как их заменят вам больше не придется переживать за производительность: Статоры производства марки STURM отвечают высоким стандартам качества. Стоимость, которая составляет 419 р. на представленную деталь объясняется применением высококачественных ресурсов.



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