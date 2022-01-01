Стеклодомкрат STAYER 2-33723-3 на тройной присоске, 100кг
Арт. Х132229992
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Германия
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Грузоподъемность, кг
|100
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Количество присосок
|3
- Корпус из прочного алюминиевого сплава и противоскользящее резиновое основание обеспечат надежную работу инструмента, а эргономичная рукоятка - удобство и комфорт применения.
Преимущества
- Корпус из прочного алюминиевого сплава.
- Эргономичная удобная рукоятка
- Вакуумный принцип работы.
- Противоскользящее резиновое основание