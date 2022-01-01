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Стеклодомкрат STAYER 2-33723-3 на тройной присоске, 100кг
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Стеклодомкраты
    Стеклодомкрат STAYER 2-33723-3 на тройной присоске, 100кг
    Арт. Х132229992
    Стеклодомкрат STAYER 2-33723-3 на тройной присоске, 100кг

      Стеклодомкрат STAYER 2-33723-3 на тройной присоске, 100кг

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х132229992

      Характеристики

      Производитель
      		Stayer
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Германия
      Грузоподъемность, кг
      		100
      Количество присосок
      		3
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Корпус из прочного алюминиевого сплава и противоскользящее резиновое основание обеспечат надежную работу инструмента, а эргономичная рукоятка - удобство и комфорт применения.

        Преимущества

        • Корпус из прочного алюминиевого сплава.
        • Эргономичная удобная рукоятка
        • Вакуумный принцип работы.
        • Противоскользящее резиновое основание