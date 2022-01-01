Стеклодомкрат STAYER 2-33723-3 на тройной присоске, 100кг

Преимущества

Корпус из прочного алюминиевого сплава.

Эргономичная удобная рукоятка

Вакуумный принцип работы.

Противоскользящее резиновое основание

Корпус из прочного алюминиевого сплава и противоскользящее резиновое основание обеспечат надежную работу инструмента, а эргономичная рукоятка - удобство и комфорт применения.