Стеклосъемник двойной Jonnesway, (АВС пластик, диаметр 115мм), AB020009A

Преимущества

Надежность

Удобство в использовании

Двойной стеклосъемник АВС пластик, диаметр 115мм Jonnesway AB020009A 49421 служит для выполнения монтажно-демонтажных работ со стеклянными или зеркальными полотнами. Двойная присоска обеспечивает крепкую фиксацию изделия для безопасного перемещения и дальнейшей установки. Приспособление идеально подходит для использования с изогнутыми стеклянными элементами.