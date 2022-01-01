Стеклосъемник двойной Jonnesway, (АВС пластик, диаметр 115мм), AB020009A
Арт. jonnesway_6360
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Тайвань
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Грузоподъемность, кг
|0
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Количество присосок
|2
- Двойной стеклосъемник АВС пластик, диаметр 115мм Jonnesway AB020009A 49421 служит для выполнения монтажно-демонтажных работ со стеклянными или зеркальными полотнами. Двойная присоска обеспечивает крепкую фиксацию изделия для безопасного перемещения и дальнейшей установки. Приспособление идеально подходит для использования с изогнутыми стеклянными элементами.
Преимущества
- Надежность
- Удобство в использовании