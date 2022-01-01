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Стеклосъемник двойной Jonnesway, (АВС пластик, диаметр 115мм), AB020009A
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Стеклодомкраты
    Стеклосъемник двойной Jonnesway, (АВС пластик, диаметр 115мм), AB020009A
    Арт. jonnesway_6360
    Стеклосъемник двойной Jonnesway, (АВС пластик, диаметр 115мм), AB020009A
    Стеклосъемник двойной Jonnesway, (АВС пластик, диаметр 115мм), AB020009A
    Стеклосъемник двойной Jonnesway, (АВС пластик, диаметр 115мм), AB020009A
      Стеклосъемник двойной Jonnesway, (АВС пластик, диаметр 115мм), AB020009A
      Стеклосъемник двойной Jonnesway, (АВС пластик, диаметр 115мм), AB020009A
      Стеклосъемник двойной Jonnesway, (АВС пластик, диаметр 115мм), AB020009A

      Стеклосъемник двойной Jonnesway, (АВС пластик, диаметр 115мм), AB020009A

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. jonnesway_6360

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Грузоподъемность, кг
      		0
      Количество присосок
      		2
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Двойной стеклосъемник АВС пластик, диаметр 115мм Jonnesway AB020009A 49421 служит для выполнения монтажно-демонтажных работ со стеклянными или зеркальными полотнами. Двойная присоска обеспечивает крепкую фиксацию изделия для безопасного перемещения и дальнейшей установки. Приспособление идеально подходит для использования с изогнутыми стеклянными элементами.

        Преимущества

        • Надежность
        • Удобство в использовании