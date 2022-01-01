Триммерная головка Stihl TrimCut C32-2 40027102198, FS 55-250 (FSA130/ FR131)

Преимущества

Обработка больших площадей

Износостойкость

Двухструнная головка

Подходит для жесткой травы

Триммерная головка Stihl TrimCut C32-2 40027102198 - предназначена для скашивания сухой и свежей травы вдоль стен, лестниц, бордюров и грядок. Регулировка аксессуара осуществляется вручную. Подходит для моделей FS 55, FS 55-С-E, FS 56, FS 70 C-E, FS 94 C-E, FS 111, FS 120, FS 131, FS 250, FSА 130, FR 131 T