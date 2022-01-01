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Триммерная головка Stihl TrimCut C32-2 40027102198, FS 55-250 (FSA130/ FR131)
1 490 ₽
Головки триммерные (шпульки)
    Триммерная головка Stihl TrimCut C32-2 40027102198, FS 55-250 (FSA130/ FR131)
    Арт. О00000037154
    Триммерная головка Stihl TrimCut C32-2 40027102198, FS 55-250 (FSA130/ FR131)

      Триммерная головка Stihl TrimCut C32-2 40027102198, FS 55-250 (FSA130/ FR131)

      1 490 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. О00000037154

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип аксессуара
      		триммерная головка
      Тип триммерной головки
      		автоматический
      Все характеристики
      1 490 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Триммерная головка Stihl TrimCut C32-2 40027102198 - предназначена для скашивания сухой и свежей травы вдоль стен, лестниц, бордюров и грядок. Регулировка аксессуара осуществляется вручную. Подходит для моделей FS 55, FS 55-С-E, FS 56, FS 70 C-E, FS 94 C-E, FS 111, FS 120, FS 131, FS 250, FSА 130, FR 131 T

        Преимущества

        • Обработка больших площадей
        • Износостойкость
        • Двухструнная головка
        • Подходит для жесткой травы