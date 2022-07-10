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Головка триммерная DDE серия Wind 12 910-478
5.0
1
290 ₽
Головки триммерные (шпульки)
    Головка триммерная DDE серия Wind 12 910-478
    Арт. Ю00000021643
    5.0
    1
    Головка триммерная DDE серия Wind 12 910-478
    Головка триммерная DDE серия Wind 12 910-478
    Головка триммерная DDE серия Wind 12 910-478
    Головка триммерная DDE серия Wind 12 910-478
    Головка триммерная DDE серия Wind 12 910-478
      Головка триммерная DDE серия Wind 12 910-478
      Головка триммерная DDE серия Wind 12 910-478
      Головка триммерная DDE серия Wind 12 910-478
      Головка триммерная DDE серия Wind 12 910-478
      Головка триммерная DDE серия Wind 12 910-478

      Головка триммерная DDE серия Wind 12 910-478

      290 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Ю00000021643
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		DDE
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Тип аксессуара
      		триммерная головка
      Тип триммерной головки
      		ручной
      Все характеристики
      290 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Головка триммерная Wind 12 DDE 910-478 является сменным элементом для триммеров с прямой штангой, диаметром посадочного отверстия 25.4 мм и скоростью вращения до 11000 об/мин. Применяется для срезания травы на участках большой площадью. Корпус изготовлен из стали и имеет высокую прочность. Головка отличается быстрой сменой корда.