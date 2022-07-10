Головка триммерная DDE серия Wind 12 910-478

Головка триммерная Wind 12 DDE 910-478 является сменным элементом для триммеров с прямой штангой, диаметром посадочного отверстия 25.4 мм и скоростью вращения до 11000 об/мин. Применяется для срезания травы на участках большой площадью. Корпус изготовлен из стали и имеет высокую прочность. Головка отличается быстрой сменой корда.