Оформить заказ на ствол направляющий makita 153288-2 Ствол направляющий Makita 153288-2 – это запчасть, предназначенная для монтажа на замену износившимся или пришедшим в негодность запчастям. Комплектующие от торговой марки Makita характеризуются долгим сроком эксплуатации, надежностью и износостойкостью: после того, как их заменят у вас не будет причин волноваться за работоспособность: Стволы направляющие производства компании Makita могут похвастаться высоким качеством исполнения. Стоимость, которая составляет 990 руб. на данную деталь оправдана применением надежных ресурсов.



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