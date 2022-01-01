Тепловентилятор IGC HTV-2

Компактные и недорогие, термовентиляторы IGC (АйДжиСи) очень популярны и очень полезны дома. Проводя большие объемы воздуха через нагретую спираль, обогреватели IGC быстро поднимают температуру в помещении, создавая комфортные условия. Важное преимущество термовентилятра IGC HTV-2 - это небольшое устройство может быстро создать комфортную зону для одного или пары человек.Технические характеристики: Мощность, кВт 2,0 Ступени мощности, кВт 0,8/1/2 Напряжение, В 220 Габариты, мм 250х125х252