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Тепловентилятор IGC HTV-2
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Тепловентиляторы
    Тепловентилятор IGC HTV-2
    Арт. 70423578
    Тепловентилятор IGC HTV-2

      Тепловентилятор IGC HTV-2

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 70423578

      Характеристики

      Производитель
      		IGC
      Функция поворота
      		Нет
      Защита от перегрева
      		Нет
      Световая индикация
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Компактные и недорогие, термовентиляторы IGC (АйДжиСи) очень популярны и очень полезны дома. Проводя большие объемы воздуха через нагретую спираль, обогреватели IGC быстро поднимают температуру в помещении, создавая комфортные условия. Важное преимущество термовентилятра IGC HTV-2 - это небольшое устройство может быстро создать комфортную зону для одного или пары человек.Технические характеристики: Мощность, кВт 2,0 Ступени мощности, кВт 0,8/1/2 Напряжение, В 220 Габариты, мм 250х125х252