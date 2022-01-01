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Тепловентилятор PRORAB PTC 1500 керамика 1,5 кВ
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Тепловентиляторы
    Тепловентилятор PRORAB PTC 1500 керамика 1,5 кВ
    Арт. 704235209
    Тепловентилятор PRORAB PTC 1500 керамика 1,5 кВ

      Тепловентилятор PRORAB PTC 1500 керамика 1,5 кВ

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 704235209

      Характеристики

      Производитель
      		Prorab
      Функция поворота
      		Нет
      Защита от перегрева
      		Нет
      Световая индикация
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Обогрев небольших жилых и нежилых помещений можно проводить с помощью лёгкого и мобильного тепловентилятора PRORAB (Прораб) PTC 1500. Данная модель выгодно отличается высокой мобильностью, малым весом и высокоэффективным керамическим нагревательным элементом, который не сжигает кислород и не сушит воздух.Технические характеристики:Вид: термовентиляторНагреватель керамическийМощность обогрева: 1500 ВтМеханическое управлениеРегулировка температурыЗащита от перегреваТермостатРучка для удобства использованияМатериал корпуса: пластик термостойкийВес термовентелятора: 500 г