Тепловентилятор PRORAB PTC 1500 керамика 1,5 кВ

Обогрев небольших жилых и нежилых помещений можно проводить с помощью лёгкого и мобильного тепловентилятора PRORAB (Прораб) PTC 1500. Данная модель выгодно отличается высокой мобильностью, малым весом и высокоэффективным керамическим нагревательным элементом, который не сжигает кислород и не сушит воздух.Технические характеристики:Вид: термовентиляторНагреватель керамическийМощность обогрева: 1500 ВтМеханическое управлениеРегулировка температурыЗащита от перегреваТермостатРучка для удобства использованияМатериал корпуса: пластик термостойкийВес термовентелятора: 500 г