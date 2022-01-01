Преимущества

Спиральный нагревательный элемент

Качественный термостат

Скорость нагрева менее 30 секунд

Два режима мощности на выбор (1200/2000)

Датчик защиты от перегрева

Режим обдува без обогрева

Технология Power Proof способствует экономии электроэнергии

Настольная вертикальная установка

Тепловентилятор Timberk TFH S20QSS предназначен для дополнительного обогрева небольших жилых комнат. Обогреватель имеет настольную установку. В качестве нагревательного элемента используется электрическая спираль. Данная модель две ступени мощности обогрева. Возможна работа в режиме обдува без нагрева. Тепловентилятор оснащен датчиком защиты от перегрева.