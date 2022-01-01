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Тепловентилятор TIMBERK TFH S20QSS
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Тепловентиляторы
    Тепловентилятор TIMBERK TFH S20QSS
    Арт. 704235310
    Тепловентилятор TIMBERK TFH S20QSS

      Тепловентилятор TIMBERK TFH S20QSS

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 704235310

      Характеристики

      Производитель
      		Timberk
      Функция поворота
      		Нет
      Защита от перегрева
      		Нет
      Световая индикация
      		Нет
      Габариты, мм
      		200x115x235
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Тепловентилятор Timberk TFH S20QSS предназначен для дополнительного обогрева небольших жилых комнат. Обогреватель имеет настольную установку. В качестве нагревательного элемента используется электрическая спираль. Данная модель две ступени мощности обогрева. Возможна работа в режиме обдува без нагрева. Тепловентилятор оснащен датчиком защиты от перегрева.

        Преимущества

        • Спиральный нагревательный элемент
        • Качественный термостат
        • Скорость нагрева менее 30 секунд
        • Два режима мощности на выбор (1200/2000)
        • Датчик защиты от перегрева
        • Режим обдува без обогрева
        • Технология Power Proof способствует экономии электроэнергии
        • Настольная вертикальная установка