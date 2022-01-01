Тепловентилятор TIMBERK TFH S20QSS
Арт. 704235310
Характеристики
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Производитель
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Функция поворота
|Нет
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Защита от перегрева
|Нет
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Световая индикация
|Нет
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Габариты, мм
|200x115x235
- Тепловентилятор Timberk TFH S20QSS предназначен для дополнительного обогрева небольших жилых комнат. Обогреватель имеет настольную установку. В качестве нагревательного элемента используется электрическая спираль. Данная модель две ступени мощности обогрева. Возможна работа в режиме обдува без нагрева. Тепловентилятор оснащен датчиком защиты от перегрева.
Преимущества
- Спиральный нагревательный элемент
- Качественный термостат
- Скорость нагрева менее 30 секунд
- Два режима мощности на выбор (1200/2000)
- Датчик защиты от перегрева
- Режим обдува без обогрева
- Технология Power Proof способствует экономии электроэнергии
- Настольная вертикальная установка