Заказать упор makita 122791-4
Упор Makita 122791-4 представляет собой деталь, используемая с целью монтирования на замену пришедшим в негодность или износившимся запасным частям. Запчасти от бренда Makita характерны устойчивостью к износу и высоким ресурсом: после того, как их заменят вы можете не переживать за работоспособность и производительность: Упоры от бренда Makita могут похвастаться высоким качеством исполнения. Стоимость, которая составляет 1 337 р. на данную деталь объясняется применением высококачественных материалов.
Перед покупкой проконсультируйтесь, совместимы ли данные Упоры с вашим инструментом. У вас есть возможность произвести техническое обслуживание своими силами, однако мы предоставляем возможность обратиться в фирменный сервисный центр «Бигам»: специалисты-профессионалы установят Упоры в оборудование.
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