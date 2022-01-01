Затвор предохранительный Krass ЗП-Г-20 2117571 служит для устранения прохождения обратного удара пламени, что делает процесс газосварочных работ более надежным и безопасным. Корпус изделия выполнен из высокопрочного материала, не подверженного ударным воздействиям, а также неблагоприятному влиянию рабочего газа. Небольшие размеры и малый вес обеспечивают удобство при хранении и транспортировке приспособления. Устанавливается на входе резака/горелки.