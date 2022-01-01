Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Затвор предохранительный Krass ЗП-Г-20 2117571
468 ₽
Обратные клапаны для газовых баллонов
    Затвор предохранительный Krass ЗП-Г-20 2117571
    Арт. X13031041
    Затвор предохранительный Krass ЗП-Г-20 2117571

      Затвор предохранительный Krass ЗП-Г-20 2117571

      468 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X13031041

      Характеристики

      Производитель
      		Krass
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип газа
      		ацетилен, пропан
      Входное соединение
      		М16x1.5
      Все характеристики
      468 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Затвор предохранительный Krass ЗП-Г-20 2117571 служит для устранения прохождения обратного удара пламени, что делает процесс газосварочных работ более надежным и безопасным. Корпус изделия выполнен из высокопрочного материала, не подверженного ударным воздействиям, а также неблагоприятному влиянию рабочего газа. Небольшие размеры и малый вес обеспечивают удобство при хранении и транспортировке приспособления. Устанавливается на входе резака/горелки.