Светодиодный светильник ASD СПБ-2Д 250-15 (250 мм, с датчиком, белый)

Преимущества

Корпус выполнен из пластика

Источник света – светодиоды



Оснащен датчиком движения

Плафон рассеивателя имеет защелку для открытия

Способ установки: накладной настенно-потолочный

Светильник светодиодный СПБ-2Д 250-15 15Вт 1200лм IP20 250мм с датчиком белый ASD ЖКХ применяется для подсветки витрин, экспозиций, рекламных щитов и стендов, а также для общего освещения жилых и административных зданий.