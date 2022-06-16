Светодиодный светильник ASD СПБ-2Д 250-15 (250 мм, с датчиком, белый)
Арт. X11710316
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|250x51
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Степень защиты
|IP 20
- Светильник светодиодный СПБ-2Д 250-15 15Вт 1200лм IP20 250мм с датчиком белый ASD ЖКХ применяется для подсветки витрин, экспозиций, рекламных щитов и стендов, а также для общего освещения жилых и административных зданий.
Преимущества
- Корпус выполнен из пластика
- Источник света – светодиоды
- Оснащен датчиком движения
- Плафон рассеивателя имеет защелку для открытия
- Способ установки: накладной настенно-потолочный