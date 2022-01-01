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Электрический накопительный водонагреватель Atlantic 200 VS 882138
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Водонагреватели накопительные электрические
    Электрический накопительный водонагреватель Atlantic 200 VS 882138
    Арт. О00000007166
    Электрический накопительный водонагреватель Atlantic 200 VS 882138

      Электрический накопительный водонагреватель Atlantic 200 VS 882138

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000007166

      Характеристики

      Производитель
      		Atlantic
      Страна производства
      		Франция
      Родина бренда
      		Франция
      Ускоренный нагрев
      		Нет
      Дисплей
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрический водонагреватель Atlantic 200 VS напольный 882138 - этот обладающий большим объемом прибор можно использовать в коттеджах, мини-гостиницах, кафе, салонах красоты, SPA-центрах или квартирах на несколько человек. Бак объемом 200 литров выполнен из стали с высококачественной эмалью, содержащей цирконий. Нагревательный элемент водонагревателя изготовлен из меди и обладает мощностью 2200 Вт.

        Преимущества

        • Предназначен для установки на объектах с повышенным уровнем потребления горячей воды
        • Данная модель прекрасно подойдет для коттеджей, мини-гостиниц, кафе, салонов красоты, SPA-центров
        • Напольная установка дает возможность выбрать для размещения водонагревателя удобное пространство
        • Благодаря своему современному дизайну водонагреватель Central Domestic 200 FS гармонично впишется в любой интерьер
        • Нагревательный элемент Atlantic 882138 мощностью 2200 Вт позволяет нагреть воду до 60 °С за 4 часа 59 минут
        • В конструкции водонагревателя используется медный ТЭН
        • Магниевый анод применяется как основная защита рабочего бака и нагревательного элемента от коррозии
        • Для дополнительной защиты инженеры компании ATLANTIC разработали уникальную технологию - Ohmic Protection (O’Pro)
        • Между ТЭНом и магниевым анодом установлено устройство, которое позволяет продлить срок службы магниевого анода в 2 раза
        • Внутренний бак дополнительно защищен высококачественной эмалью, содержащей цирконий
        • Имеет плотный слой пенополиуретановой изоляции, что позволяет снизить расходы тепла всего до 5–6 °С в сутки и сохранять воду горячей в течение нескольких дней (до недели)
        • Компания имеет самую широкую сеть авторизованных сервисных центров в России
        • Предохранительный клапан, диэлектрическая муфта
        • Антикоррозийная система O’Pro
        • Патрубки подачи холодной и отбора горячей воды из нержавеющей стали
        • Термостат с защитой от перегрева