Электрический накопительный водонагреватель Atlantic 200 VS 882138
Арт. О00000007166
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Франция
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Родина бренда
|Франция
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Ускоренный нагрев
|Нет
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Дисплей
|Нет
- Электрический водонагреватель Atlantic 200 VS напольный 882138 - этот обладающий большим объемом прибор можно использовать в коттеджах, мини-гостиницах, кафе, салонах красоты, SPA-центрах или квартирах на несколько человек. Бак объемом 200 литров выполнен из стали с высококачественной эмалью, содержащей цирконий. Нагревательный элемент водонагревателя изготовлен из меди и обладает мощностью 2200 Вт.
Преимущества
- Предназначен для установки на объектах с повышенным уровнем потребления горячей воды
- Данная модель прекрасно подойдет для коттеджей, мини-гостиниц, кафе, салонов красоты, SPA-центров
- Напольная установка дает возможность выбрать для размещения водонагревателя удобное пространство
- Благодаря своему современному дизайну водонагреватель Central Domestic 200 FS гармонично впишется в любой интерьер
- Нагревательный элемент Atlantic 882138 мощностью 2200 Вт позволяет нагреть воду до 60 °С за 4 часа 59 минут
- В конструкции водонагревателя используется медный ТЭН
- Магниевый анод применяется как основная защита рабочего бака и нагревательного элемента от коррозии
- Для дополнительной защиты инженеры компании ATLANTIC разработали уникальную технологию - Ohmic Protection (O’Pro)
- Между ТЭНом и магниевым анодом установлено устройство, которое позволяет продлить срок службы магниевого анода в 2 раза
- Внутренний бак дополнительно защищен высококачественной эмалью, содержащей цирконий
- Имеет плотный слой пенополиуретановой изоляции, что позволяет снизить расходы тепла всего до 5–6 °С в сутки и сохранять воду горячей в течение нескольких дней (до недели)
- Компания имеет самую широкую сеть авторизованных сервисных центров в России
- Предохранительный клапан, диэлектрическая муфта
- Антикоррозийная система O’Pro
- Патрубки подачи холодной и отбора горячей воды из нержавеющей стали
- Термостат с защитой от перегрева