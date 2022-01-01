Электрический накопительный водонагреватель Atlantic 200 VS 882138

Преимущества

Предназначен для установки на объектах с повышенным уровнем потребления горячей воды

Данная модель прекрасно подойдет для коттеджей, мини-гостиниц, кафе, салонов красоты, SPA-центров

Напольная установка дает возможность выбрать для размещения водонагревателя удобное пространство

Благодаря своему современному дизайну водонагреватель Central Domestic 200 FS гармонично впишется в любой интерьер

Нагревательный элемент Atlantic 882138 мощностью 2200 Вт позволяет нагреть воду до 60 °С за 4 часа 59 минут

В конструкции водонагревателя используется медный ТЭН

Магниевый анод применяется как основная защита рабочего бака и нагревательного элемента от коррозии

Для дополнительной защиты инженеры компании ATLANTIC разработали уникальную технологию - Ohmic Protection (O’Pro)

Между ТЭНом и магниевым анодом установлено устройство, которое позволяет продлить срок службы магниевого анода в 2 раза

Внутренний бак дополнительно защищен высококачественной эмалью, содержащей цирконий

Имеет плотный слой пенополиуретановой изоляции, что позволяет снизить расходы тепла всего до 5–6 °С в сутки и сохранять воду горячей в течение нескольких дней (до недели)

Компания имеет самую широкую сеть авторизованных сервисных центров в России

Предохранительный клапан, диэлектрическая муфта

Антикоррозийная система O’Pro

Патрубки подачи холодной и отбора горячей воды из нержавеющей стали

Термостат с защитой от перегрева

Электрический водонагреватель Atlantic 200 VS напольный 882138 - этот обладающий большим объемом прибор можно использовать в коттеджах, мини-гостиницах, кафе, салонах красоты, SPA-центрах или квартирах на несколько человек. Бак объемом 200 литров выполнен из стали с высококачественной эмалью, содержащей цирконий. Нагревательный элемент водонагревателя изготовлен из меди и обладает мощностью 2200 Вт.