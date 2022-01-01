Изолента Авалон 19х20 черная

Изоляционная лента «Авалон» чёрная служит для электротехнической изоляции. Электрическая прочность (напряжение пробоя): не менее 5кВ. Изоляционная лента выполнена из ПВХ, представляет собой хороший баланс между прочностью, силой растяжения и эластичностью ленты, что обеспечивает превосходную технологичность продукта и хорошие герметизирующие свойства. Лента имеет устойчивость к влажности, маслам, а также к растворам кислот и щелочей.

Преимущества