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Изолента Авалон 19х20 черная
120 ₽
Изолента
    Изолента Авалон 19х20 черная
    Арт. О00000002795
    Изолента Авалон 19х20 черная

      Изолента Авалон 19х20 черная

      120 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000002795

      Характеристики

      Производитель
      		Авалон
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		изолента
      Длина, м
      		20
      Все характеристики
      120 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Изоляционная лента «Авалон» чёрная служит для электротехнической изоляции. Электрическая прочность (напряжение пробоя): не менее 5кВ. Изоляционная лента выполнена из ПВХ, представляет собой хороший баланс между прочностью, силой растяжения и эластичностью ленты, что обеспечивает превосходную технологичность продукта и хорошие герметизирующие свойства. Лента имеет устойчивость к влажности, маслам, а также к растворам кислот и щелочей.

        Преимущества

        • Клейкость адгезивного слоя
        • Морозостойкость
        • Удлинение при разрыве (эластичность)
        • Цена