Изолента Авалон 19х20 черная
Арт. О00000002795
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|изолента
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Длина, м
|20
- Изоляционная лента «Авалон» чёрная служит для электротехнической изоляции. Электрическая прочность (напряжение пробоя): не менее 5кВ. Изоляционная лента выполнена из ПВХ, представляет собой хороший баланс между прочностью, силой растяжения и эластичностью ленты, что обеспечивает превосходную технологичность продукта и хорошие герметизирующие свойства. Лента имеет устойчивость к влажности, маслам, а также к растворам кислот и щелочей.
Преимущества
- Клейкость адгезивного слоя
- Морозостойкость
- Удлинение при разрыве (эластичность)
- Цена