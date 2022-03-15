Батарейка ЗУБР 59206-4С Ультра-плюс тип AA 4 шт
Арт. X792237
Характеристики
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Производитель
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Электролит
|алкалиновый
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Напряжение, В
|1.5
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Количество в упаковке, шт
|4
Описание:Щелочная батарейка Зубр "УЛЬТРА-ПЛЮС" 59206-4C используется совместно с широким спектром электроприборов: дистанционными пультами, часами, игрушками, фотоаппаратами, фонарями и другими приборами, работающими от пальчиковых батареек (тип АА).
Преимущества:
- Предназначены для использования во всех типах устройств, работающих от батареек, в том числе энергоемких: фонарях, фотоаппаратах, игрушках и т.д.
- Щелочные
- Созданы по новейшей технологии
- Не содержат кадмия и ртути
- Работоспособность увеличена на 50% благодаря использованию современных материалов