Батарейка ЗУБР 59206-4С Ультра-плюс тип AA 4 шт

Описание:

Преимущества:

Предназначены для использования во всех типах устройств, работающих от батареек, в том числе энергоемких: фонарях, фотоаппаратах, игрушках и т.д.

Щелочные

Созданы по новейшей технологии

Не содержат кадмия и ртути

Работоспособность увеличена на 50% благодаря использованию современных материалов

Щелочная батарейка Зубр "УЛЬТРА-ПЛЮС" 59206-4C используется совместно с широким спектром электроприборов: дистанционными пультами, часами, игрушками, фотоаппаратами, фонарями и другими приборами, работающими от пальчиковых батареек (тип АА).