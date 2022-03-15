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Батарейка ЗУБР 59206-4С Ультра-плюс тип AA 4 шт
5.0
2
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Элементы питания
    Батарейка ЗУБР 59206-4С Ультра-плюс тип AA 4 шт
    Арт. X792237
    5.0
    2
    Батарейка ЗУБР 59206-4С Ультра-плюс тип AA 4 шт

      Батарейка ЗУБР 59206-4С Ультра-плюс тип AA 4 шт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X792237
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Электролит
      		алкалиновый
      Напряжение, В
      		1.5
      Количество в упаковке, шт
      		4
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Щелочная батарейка  Зубр "УЛЬТРА-ПЛЮС" 59206-4C используется совместно с широким спектром электроприборов: дистанционными пультами, часами, игрушками, фотоаппаратами, фонарями и другими приборами, работающими от пальчиковых батареек (тип АА). 

        Преимущества:

        • Предназначены для использования во всех типах устройств, работающих от батареек, в том числе энергоемких: фонарях, фотоаппаратах, игрушках и т.д.
        • Щелочные
        • Созданы по новейшей технологии
        • Не содержат кадмия и ртути
        • Работоспособность увеличена на 50% благодаря использованию современных материалов