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Диффузор вентиляционный Shuft DVS-E-P 100, 100 мм
5.0
2
Найти аналог
Диффузоры вентиляционные
    Диффузор вентиляционный Shuft DVS-E-P 100, 100 мм
    Арт. X6991454235
    5.0
    2
    Диффузор вентиляционный Shuft DVS-E-P 100, 100 мм

      Диффузор вентиляционный Shuft DVS-E-P 100, 100 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X6991454235
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Shuft
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Дания
      Количество предметов, шт
      		1
      Габариты, мм
      		136x44
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Диффузор вентиляционный SHUFT DVS-E-P 100 применяется для систем вентиляции и кондиционирования. Он представляет собой воздухораспределительное устройство с регулируемым расходом воздуха, который осуществляется с помощью вращения центрального диска.

        Преимущества

        • Изготовлен из высококачественной стали с последующей порошковой окраской
        • Специальная аэродинамическая форма обеспечивает равномерное распределение воздуха
        • Цвет окраски — «кристально-белый» (RAL 9016)
        • Фактура — глянцевая