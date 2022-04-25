Диск для жесткой травы Caiman Standart 227438 (230x25x34Р)

Преимущества

Углеродистая инструментальная сталь марки SK-5 с повышенным содержанием карбида железа (цементита) обладает не только высокой прочностью, но и степенью стойкости к износу

Победитовые пластины (твердый сплав карбида вольфрама и кобальта), напаянные на зубья, позволяют намного увеличить срок службы, а также повысить эффективность резки

Диск для жесткой травы Caiman Standart 230x25x34Р - стальной японский диск для бензокос, предназначенный для срезания жесткой травы и кустарника, при этом он отличается высоким ресурсом и длительным временем работы без заточки.