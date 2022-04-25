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Диск для жесткой травы Caiman Standart 227438 (230x25x34Р)
5.0
2
3 000 ₽
Диски для триммеров
    Диск для жесткой травы Caiman Standart 227438 (230x25x34Р)
    Арт. 9010202420
    5.0
    2
    Диск для жесткой травы Caiman Standart 227438 (230x25x34Р)

      Диск для жесткой травы Caiman Standart 227438 (230x25x34Р)

      3 000 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. 9010202420
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Caiman
      Страна производства
      		Япония
      Родина бренда
      		Япония
      Тип аксессуара
      		диск для триммера
      Внешний диаметр, мм
      		230
      Все характеристики
      3 000 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Диск для жесткой травы Caiman Standart 230x25x34Р - стальной японский диск  для бензокос, предназначенный для срезания жесткой травы и кустарника, при этом он отличается высоким ресурсом и длительным временем работы без заточки.

        Преимущества

        • Углеродистая инструментальная сталь марки SK-5 с повышенным содержанием карбида железа (цементита) обладает не только высокой прочностью, но и степенью стойкости к износу
        • Победитовые пластины (твердый сплав карбида вольфрама и кобальта), напаянные на зубья, позволяют намного увеличить срок службы, а также повысить эффективность резки