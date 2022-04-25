Диск для жесткой травы Caiman Standart 227438 (230x25x34Р)
Арт. 9010202420
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Япония
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Родина бренда
|Япония
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Тип аксессуара
|диск для триммера
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Внешний диаметр, мм
|230
- Диск для жесткой травы Caiman Standart 230x25x34Р - стальной японский диск для бензокос, предназначенный для срезания жесткой травы и кустарника, при этом он отличается высоким ресурсом и длительным временем работы без заточки.
Преимущества
- Углеродистая инструментальная сталь марки SK-5 с повышенным содержанием карбида железа (цементита) обладает не только высокой прочностью, но и степенью стойкости к износу
- Победитовые пластины (твердый сплав карбида вольфрама и кобальта), напаянные на зубья, позволяют намного увеличить срок службы, а также повысить эффективность резки