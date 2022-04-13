Диск 8-лопастной Caiman Octagon 0332C 255/25.4/1.40
Арт. X18612509100
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Япония
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Родина бренда
|Япония
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Тип аксессуара
|диск для триммера
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Внешний диаметр, мм
|255
- Диски Octagon предназначены для срезания любой травы и мелкой поросли. Благодаря своей примечательной конструкции, они совсем не требуют заточки, и при этом служат в 4 раза дольше обычных стальных 8-лопастных дисков. Дело в том, что диск состоит из 8 широких лопастей, каждая из которых имеет по 5 зубцов. Во время работы со срезаемым материалом контактирует крайний зубец, затем, после его износа, следующий, и так далее до полного износа диска. Материал, из которого изготавливается диск, – это высокоуглеродистая японская сталь SK-5, которая проверена временем и применяется многими мировыми производителями при производстве различного инструмента, где важно получить не только прочные, но и стойкие к затуплению изделия.