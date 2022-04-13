Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Диск 8-лопастной Caiman Octagon 0332C 255/25.4/1.40
5.0
2
4 440 ₽
Диски для триммеров
    Диск 8-лопастной Caiman Octagon 0332C 255/25.4/1.40
    Арт. X18612509100
    5.0
    2
    Диск 8-лопастной Caiman Octagon 0332C 255/25.4/1.40

      Диск 8-лопастной Caiman Octagon 0332C 255/25.4/1.40

      4 440 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X18612509100
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Caiman
      Страна производства
      		Япония
      Родина бренда
      		Япония
      Тип аксессуара
      		диск для триммера
      Внешний диаметр, мм
      		255
      Все характеристики
      4 440 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Диски Octagon предназначены для срезания любой травы и мелкой поросли. Благодаря своей примечательной конструкции, они совсем не требуют заточки, и при этом служат в 4 раза дольше обычных стальных 8-лопастных дисков. Дело в том, что диск состоит из 8 широких лопастей, каждая из которых имеет по 5 зубцов. Во время работы со срезаемым материалом контактирует крайний зубец, затем, после его износа, следующий, и так далее до полного износа диска. Материал, из которого изготавливается диск, – это высокоуглеродистая японская сталь SK-5, которая проверена временем и применяется многими мировыми производителями при производстве различного инструмента, где важно получить не только прочные, но и стойкие к затуплению изделия.