Диск 8-лопастной Caiman Octagon 0332C 255/25.4/1.40

Диски Octagon предназначены для срезания любой травы и мелкой поросли. Благодаря своей примечательной конструкции, они совсем не требуют заточки, и при этом служат в 4 раза дольше обычных стальных 8-лопастных дисков. Дело в том, что диск состоит из 8 широких лопастей, каждая из которых имеет по 5 зубцов. Во время работы со срезаемым материалом контактирует крайний зубец, затем, после его износа, следующий, и так далее до полного износа диска. Материал, из которого изготавливается диск, – это высокоуглеродистая японская сталь SK-5, которая проверена временем и применяется многими мировыми производителями при производстве различного инструмента, где важно получить не только прочные, но и стойкие к затуплению изделия.

