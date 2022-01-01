Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Элемент питания Duracell LR44 BL2 (цена за 1шт) 5000394504424
101 ₽
Элементы питания
    Элемент питания Duracell LR44 BL2 (цена за 1шт) 5000394504424
    Арт. 77777X7921
    Элемент питания Duracell LR44 BL2 (цена за 1шт) 5000394504424

      Элемент питания Duracell LR44 BL2 (цена за 1шт) 5000394504424

      101 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. 77777X7921

      Характеристики

      Производитель
      		Duracell
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Бельгия
      Типоразмер
      		AA
      Электролит
      		алкалиновый
      Все характеристики
      101 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Щелочные батарейки Duracell, LR44 1,5V отличаются увеличенной длительностью работы и надежностью при применении в электронных устройствах самого разного типа. Батареи-таблетки, даже когда не используются, хранят заряд до пяти лет, что позволяет запасаться ими впрок. Маленькие батарейки Duracell 1.5В LR44 BL2 также защищены от детей прочной упаковкой, благодаря чему их можно не убирать в специальные места хранения.

        Преимущества щелочных батареек Duracell, LR44 1,5V 2шт:

        • Долго служат;
        • Сохраняют заряд;
        • Безопасны для использования.

        Комплектация:

        • Батарейки;
        • Упаковка.