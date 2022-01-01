Элемент питания Duracell LR44 BL2 (цена за 1шт) 5000394504424
Арт. 77777X7921
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Бельгия
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Типоразмер
|AA
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Электролит
|алкалиновый
Щелочные батарейки Duracell, LR44 1,5V отличаются увеличенной длительностью работы и надежностью при применении в электронных устройствах самого разного типа. Батареи-таблетки, даже когда не используются, хранят заряд до пяти лет, что позволяет запасаться ими впрок. Маленькие батарейки Duracell 1.5В LR44 BL2 также защищены от детей прочной упаковкой, благодаря чему их можно не убирать в специальные места хранения.
Преимущества щелочных батареек Duracell, LR44 1,5V 2шт:
- Долго служат;
- Сохраняют заряд;
- Безопасны для использования.
Комплектация:
- Батарейки;
- Упаковка.