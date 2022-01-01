Элемент питания Duracell LR44 BL2 (цена за 1шт) 5000394504424

Щелочные батарейки Duracell, LR44 1,5V отличаются увеличенной длительностью работы и надежностью при применении в электронных устройствах самого разного типа. Батареи-таблетки, даже когда не используются, хранят заряд до пяти лет, что позволяет запасаться ими впрок. Маленькие батарейки Duracell 1.5В LR44 BL2 также защищены от детей прочной упаковкой, благодаря чему их можно не убирать в специальные места хранения.

Преимущества щелочных батареек Duracell, LR44 1,5V 2шт:

Долго служат;

Сохраняют заряд;

Безопасны для использования.

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