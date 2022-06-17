Элемент питания Duracell MN27 5000394023352 (12 В, 1 шт.)
Арт. О00000009537
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Бельгия
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Типоразмер
|AA
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Электролит
|алкалиновый, щелочной
- Долговечные специальные щелочные батарейки Duracell MN27 прекрасно подходят для медицинских приборов (термометра, глюкометра, устройства для измерения артериального давления), устройств обеспечения безопасности (устройства считывания банковских карт, передатчика сигналов тревоги), игрушек (мелких игрушек, детских книг) и другой электроники (наручных часов, калькулятора, лазерной указки).
Преимущества
- Технология Duralock Power Preserve™ гарантирует до 5 лет сохранения заряда неиспользованных батареек
- Щелочные батарейки Duracell MN27 — гарантированно продолжительный срок службы