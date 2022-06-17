Элемент питания Duracell MN27 5000394023352 (12 В, 1 шт.)

Преимущества

Технология Duralock Power Preserve™ гарантирует до 5 лет сохранения заряда неиспользованных батареек

Щелочные батарейки Duracell MN27 — гарантированно продолжительный срок службы

Долговечные специальные щелочные батарейки Duracell MN27 прекрасно подходят для медицинских приборов (термометра, глюкометра, устройства для измерения артериального давления), устройств обеспечения безопасности (устройства считывания банковских карт, передатчика сигналов тревоги), игрушек (мелких игрушек, детских книг) и другой электроники (наручных часов, калькулятора, лазерной указки).