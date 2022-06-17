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Элемент питания Duracell MN27 5000394023352 (12 В, 1 шт.)
5.0
2
310 ₽
Элементы питания
    Элемент питания Duracell MN27 5000394023352 (12 В, 1 шт.)
    Арт. О00000009537
    5.0
    2
    Элемент питания Duracell MN27 5000394023352 (12 В, 1 шт.)

      Элемент питания Duracell MN27 5000394023352 (12 В, 1 шт.)

      310 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000009537
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Duracell
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Бельгия
      Типоразмер
      		AA
      Электролит
      		алкалиновый, щелочной
      Все характеристики
      310 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Долговечные специальные щелочные батарейки Duracell MN27 прекрасно подходят для медицинских приборов (термометра, глюкометра, устройства для измерения артериального давления), устройств обеспечения безопасности (устройства считывания банковских карт, передатчика сигналов тревоги), игрушек (мелких игрушек, детских книг) и другой электроники (наручных часов, калькулятора, лазерной указки).

        Преимущества

        • Технология Duralock Power Preserve™ гарантирует до 5 лет сохранения заряда неиспользованных батареек
        • Щелочные батарейки Duracell MN27 — гарантированно продолжительный срок службы