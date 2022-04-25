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Электрический канальный нагреватель Shuft EHC 200-5.0/2
5.0
2
Найти аналог
Электрические канальные нагреватели
    Электрический канальный нагреватель Shuft EHC 200-5.0/2
    Арт. X69914560763
    5.0
    2
    Электрический канальный нагреватель Shuft EHC 200-5.0/2

      Электрический канальный нагреватель Shuft EHC 200-5.0/2

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X69914560763
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Shuft
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Дания
      Ток, А
      		13.2
      Фазность
      		2
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрический канальный нагреватель Shuft EHC 200-5.0/2 для круглых каналов предназначен для нагрева воздуха и используются в составе вентиляционных систем круглого сечения соответствующего диаметра.

        Преимущества

        • Возможность установки в любом положении
        • Нагрев осуществляется ТЭНами, выполненными из высококачественной нержавеющей стали
        • Корпус нагревателей изготовлен из листовой стали с покрытием из алюцинка
        • Все круглые нагреватели имеют одну ступень нагрева