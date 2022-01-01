Фуговально-рейсмусовый станок Энкор Корвет-27 90270

Рейсмусовый станок Энкор Корвет-27 90270
Арт. X1314010524
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Потребляемая мощность, Вт
|1800
|
Напряжение сети, В
|220
- Рейсмусовый станок Энкор Корвет-27 1/1/1/8 90270 представляет собой деревообрабатывающую установку, которая служит для обработки столярных изделий в заданный размер по толщине. В конструкции имеется цифровой индикатор для точного выбора высоты заготовки. Станок имеет небольшой вес, что делает его удобным при транспортировке, а также позволяет устанавливать в любом удобном месте мастерской
Преимущества
- Удобная транспортировка. Специальные ручки по бокам рейсмусового станка Энкор Корвет-27 1/1/1/8 90270 позволяют легко переносить его с места на место
- Высокая точность. Хорошо читаемая шкала обеспечивает высокую точность при строгании и избавляет от предварительных замеров, что существенно повышает производительность
- Широкие возможности. Два удлинителя рабочего стола с роликами позволяют работать с заготовками больших размеров
- Две скорости автоподачи заготовки
- Цифровой индикатор для более точного контроля обработки по толщине
- Высококачественная прочная конструкция
- Защита от перегрузки двигателя
- Простое управление
- Высокая производительность
- Напряжение питания - 220 В