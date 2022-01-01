Фуговально-рейсмусовый станок Энкор Корвет-27 90270

Преимущества

Удобная транспортировка. Специальные ручки по бокам рейсмусового станка Энкор Корвет-27 1/1/1/8 90270 позволяют легко переносить его с места на место

Высокая точность. Хорошо читаемая шкала обеспечивает высокую точность при строгании и избавляет от предварительных замеров, что существенно повышает производительность

Широкие возможности. Два удлинителя рабочего стола с роликами позволяют работать с заготовками больших размеров

Две скорости автоподачи заготовки

Цифровой индикатор для более точного контроля обработки по толщине

Высококачественная прочная конструкция

Защита от перегрузки двигателя

Простое управление

Высокая производительность

Напряжение питания - 220 В

Рейсмусовый станок Энкор Корвет-27 1/1/1/8 90270 представляет собой деревообрабатывающую установку, которая служит для обработки столярных изделий в заданный размер по толщине. В конструкции имеется цифровой индикатор для точного выбора высоты заготовки. Станок имеет небольшой вес, что делает его удобным при транспортировке, а также позволяет устанавливать в любом удобном месте мастерской