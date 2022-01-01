Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Фуговально-рейсмусовый станок Энкор Корвет-27 90270
Найти аналог
Фуговально-рейсмусовые станки
    Рейсмусовый станок Энкор Корвет-27 90270
    Арт. X1314010524
    Фуговально-рейсмусовый станок Энкор Корвет-27 90270
    Фуговально-рейсмусовый станок Энкор Корвет-27 90270
    Фуговально-рейсмусовый станок Энкор Корвет-27 90270
    Фуговально-рейсмусовый станок Энкор Корвет-27 90270
    Фуговально-рейсмусовый станок Энкор Корвет-27 90270
      Фуговально-рейсмусовый станок Энкор Корвет-27 90270
      Фуговально-рейсмусовый станок Энкор Корвет-27 90270
      Фуговально-рейсмусовый станок Энкор Корвет-27 90270
      Фуговально-рейсмусовый станок Энкор Корвет-27 90270
      Фуговально-рейсмусовый станок Энкор Корвет-27 90270

      Рейсмусовый станок Энкор Корвет-27 90270

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. X1314010524

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Потребляемая мощность, Вт
      		1800
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Рейсмусовый станок Энкор Корвет-27 1/1/1/8 90270 представляет собой деревообрабатывающую установку, которая служит для обработки столярных изделий в заданный размер по толщине. В конструкции имеется цифровой индикатор для точного выбора высоты заготовки. Станок имеет небольшой вес, что делает его удобным при транспортировке, а также позволяет устанавливать в любом удобном месте мастерской

        Преимущества

        • Удобная транспортировка. Специальные ручки по бокам рейсмусового станка Энкор Корвет-27 1/1/1/8 90270 позволяют легко переносить его с места на место
        • Высокая точность. Хорошо читаемая шкала обеспечивает высокую точность при строгании и избавляет от предварительных замеров, что существенно повышает производительность
        • Широкие возможности. Два удлинителя рабочего стола с роликами позволяют работать с заготовками больших размеров
        • Две скорости автоподачи заготовки
        • Цифровой индикатор для более точного контроля обработки по толщине
        • Высококачественная прочная конструкция
        • Защита от перегрузки двигателя
        • Простое управление
        • Высокая производительность
        • Напряжение питания - 220 В