Фонарь светодиодный Stern 9 LED 90510 (3xAAA)
Арт. X43716185
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|0.66
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Количество элементов питания, шт
|3
- Фонарь STERN 90510 - это светодиодный фонарь, отличающийся общей компактностью, а так же легкостью и эргономичностью своей конструкции.
Преимущества
- Обеспечивает достаточный световой поток для комфортного передвижения в темноте
- В качестве источника света использованы 9 светодиодов
- Пластиковый корпус имеет покрытие Soft-touch