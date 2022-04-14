Фонарь светодиодный Stern 9 LED 90510 (3xAAA)

Преимущества

Обеспечивает достаточный световой поток для комфортного передвижения в темноте

В качестве источника света использованы 9 светодиодов

Пластиковый корпус имеет покрытие Soft-touch

Фонарь STERN 90510 - это светодиодный фонарь, отличающийся общей компактностью, а так же легкостью и эргономичностью своей конструкции.