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Фонарь светодиодный Stern 9 LED 90510 (3xAAA)
5.0
2
Найти аналог
Фонари и фонарики
    Фонарь светодиодный Stern 9 LED 90510 (3xAAA)
    Арт. X43716185
    5.0
    2
    Фонарь светодиодный Stern 9 LED 90510 (3xAAA)

      Фонарь светодиодный Stern 9 LED 90510 (3xAAA)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Арт. X43716185
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stern
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		0.66
      Количество элементов питания, шт
      		3
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Фонарь STERN 90510 - это светодиодный фонарь, отличающийся общей компактностью, а так же легкостью и эргономичностью своей конструкции.

        Преимущества

        • Обеспечивает достаточный световой поток для комфортного передвижения в темноте
        • В качестве источника света использованы 9 светодиодов
        • Пластиковый корпус имеет покрытие Soft-touch