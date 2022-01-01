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Дождеватель Gardena 1/2 18345-32.000.00
1 030 ₽
Наборы для поливочных шлангов
    Дождеватель Gardena 1/2 18345-32.000.00
    Арт. О00000028105
    Дождеватель Gardena 1/2 18345-32.000.00
    Дождеватель Gardena 1/2 18345-32.000.00
      Дождеватель Gardena 1/2 18345-32.000.00
      Дождеватель Gardena 1/2 18345-32.000.00

      Дождеватель Gardena 1/2 18345-32.000.00

      1 030 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000028105

      Характеристики

      Производитель
      		Gardena
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Установка
      		на шланг/источник
      Все характеристики
      1 030 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Комплект Gardena: пистолет-распылитель для полива + коннектор с автостопом 1/2" 18345-32.000.00 выполнен из мягкого пластика. Обеспечивает бережный полив растений. Инновационная технология "Защита от мороза" предохраняет пистолет-распылитель от повреждения при наступлении холодов и продлевает его срок службы. Для удобства при длительном поливе в конструкции пистолета предусмотрен фиксатор.