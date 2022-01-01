Дождеватель Gardena 1/2 18345-32.000.00

Комплект Gardena: пистолет-распылитель для полива + коннектор с автостопом 1/2" 18345-32.000.00 выполнен из мягкого пластика. Обеспечивает бережный полив растений. Инновационная технология "Защита от мороза" предохраняет пистолет-распылитель от повреждения при наступлении холодов и продлевает его срок службы. Для удобства при длительном поливе в конструкции пистолета предусмотрен фиксатор.